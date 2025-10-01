FAE Burgos y Cajaviva refuerzan su alianza para apoyar al tejido empresarial de la provincia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El nuevo presidente de FAE Burgos, Nacho San Millán, ha iniciado su agenda institucional con un encuentro con el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte. La reunión ha servido para reafirmar el compromiso compartido entre ambas entidades en favor del desarrollo económico y empresarial de la provincia.

Durante la conversación se revisaron los principales ámbitos de cooperación ya establecidos, entre los que destacan iniciativas conjuntas como los Premios FAE de Oro, los Premios FAE Cajaviva Pymes o el Estudio Socioeconómico anual de Burgos que la Federación elabora específicamente para Cajaviva. Estas acciones, fruto de una relación consolidada en el tiempo, han permitido estrechar vínculos y poner en marcha proyectos que conectan directamente con las necesidades del tejido empresarial local, según explican ambas entidades en un comunicado.

Ramón Sobremonte expresó de forma clara la voluntad de Cajaviva de continuar respaldando a las empresas burgalesas desde el ámbito financiero, manteniendo el compromiso con las acciones conjuntas que contribuyen al progreso económico del territorio. “Cajaviva tiene voluntad de seguir apoyando al tejido empresarial burgalés desde su actividad financiera”, subrayó el director general, quien puso en valor la trayectoria compartida con FAE y la solidez de los proyectos impulsados en común.

Tanto desde la entidad financiera como desde la patronal se coincidió en la importancia de seguir avanzando en nuevas propuestas que promuevan el crecimiento económico y social de la provincia. El diálogo entre ambas instituciones, explicaron en su comunicado, puso de manifiesto la intención compartida de consolidar su papel como agentes activos en el fortalecimiento del entorno empresarial de Burgos, sumando esfuerzos y recursos que repercutan de forma directa en la competitividad y sostenibilidad de las empresas locales.

Este encuentro institucional, según recalcan ambas entidades, representa un paso más en la trayectoria de colaboración entre Cajaviva y FAE, una relación sustentada en la confianza mutua, la cooperación continua y el compromiso con el futuro de la provincia, que se verá prolongada con la llegada de Nacho San Millán a la presidencia de la Federación dada su disposición a mantener una línea de trabajo conjunta y estable que responda a los retos actuales del ecosistema empresarial burgalés.