La moda de Castilla y León se reivindica. Tejidos de la tierra, patrones y calidad que están de moda

La moda de Castilla y León vuelve a citarse en Burgos con la tercera edición de ‘Uniendo moda Castilla y León’. Nueve de los 16 diseñadores que participarán en el evento muestran sus últimas creaciones en una pasarela que «nos viene muy bien en cuestión de imagen para nuestra marca a nivel internacional porque las fotos en pasarela se valoran mucho en el mercado asiático y americano», señaló el responsable de Marae, Raúl Escudero. La firma apuesta por el tejido artesanal de calidad.

Una seña de identidad de las propuestas que reivindican la recuperación de tejidos propios como la lana de oveja merina . «Tenemos que valorar lo nuestro, darle visibilidad y prestar atención por ejemplo la lana merina es algo que aprecian mucho los australianos pero nosotros lo tenemos como producto de desecho», señaló la diseñadora María Lafuente. Ella presenta una innovación con esta lana en busca de la sostenibilidad con materiales kilómetro cero. «Hemos realizado una innovación Jeanología para, con un tratamiento de cera de abeja y resina natural, logra que la lana sea impermeable», remarcó la diseñadora leonesa.

Esa moda que triunfa consolidada es la que también presentan Feli Campo y Ángel Iglesias. La primera apuesta por «colecciones de calidad, atemporales que visten el armario y que permiten «mostrar nuestro interior al exterior», remarcó. Para 101 la calidad es «lo que lleva a que 50 años después sigamos haciendo moda y estando presentes en boutique multimarca de toda España con producción realizada con productos de Castilla y León», reivindicó Elena Iglesias de Ángel Iglesias.

Colores neutros, teja y tierra con pasión por el patrón y el diseño de calidad. La moda de Castilla y León busca reivindicarse en un momento en el que sienten que la pasión por lo inmediato y la compra de usar y tirar está dejando paso a la búsqueda por diseños únicos, de calidad y con materiales cuidados. «Se apuesta más por lo natural, la alta costura, el gusto por los patrones visibles, vemos que ahora se valora más lo artesanal, hubo un momento que había que competir por calidad/precio, pero ahora podemos salir con nuestro trabajo y es más gratificante como diseñador», apuntó Ainhoa Salcedo.