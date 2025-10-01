Uno de cada cuatro casos de cáncer de mama se detecta en mujeres menores de 50 años

Captura del vídeo de la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', creada por la AECC con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el próximo 19 de octubre, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) presentaba en Burgos la campaña nacional 'Nos lo tomamos a pecho', cocreada y protagonizada por pacientes y familiares, con el objetivo de visibilizar las dificultades que afrontan más allá del diagnóstico y el tratamiento.

La delegación provincial de la agrupación acompañó el comunicado en el que daba a conocer los detalles de la iniciativa con los datos que ponen de manifiesto la magnitud de la enfermedad en Burgos. En 2024, 279 mujeres recibieron un diagnóstico de cáncer de mama. De ellas, un 24% (58 casos) tenía menos de 50 años. En el mismo periodo, la AECC atendió a 363 personas con este tipo de cáncer, a las que ofrece servicios gratuitos de apoyo psicológico, social, médico y jurídico-laboral.

Durante la presentación de la campaña en la sede burgalesa, las pacientes Inés Santamaría, Natalia Gómez y Rebeca Rodríguez, compartieron cómo viven el impacto del cáncer en los ámbitos familiar, social, laboral y emocional. El presidente de la AECC en Burgos, Eduardo González, y la psicooncóloga Carmen Gómez acompañaron a las protagonistas de la iniciativa.

La entidad recuerda que, aunque la supervivencia media alcanza ya el 85% gracias a la investigación, las secuelas emocionales, físicas y sociales son aún una realidad. En Burgos, más de la mitad de las pacientes atendidas (55,5%) se encontraban en tratamiento activo, y la mayoría recibió atención psicológica (245 casos), social (160) o médica y de rehabilitación (70).

El mensaje de la campaña busca también sensibilizar al entorno de las pacientes. Así, en un emotivo vídeo, familiares y allegados se dirigen directamente a ellas con mensajes de apoyo como: "Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros". “Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos”. “Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte”, son algunos de los testimonios que recoge el audiovisual, que se podrá ver en los canales de la Asociación Española contra el Cáncer, así como en medios de comunicación y redes sociales.

Además de la atención directa que brinda, la AECC mantiene activos 114 proyectos de investigación en cáncer de mama con una inversión superior a 31,5 millones de euros, lo que reafirma, según destaca la propia agrupación, su compromiso en la lucha contra la enfermedad.

Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, las necesidades de las pacientes con cáncer de mama van más allá del tratamiento médico y afectan de lleno a su calidad de vida. En la fase de supervivencia, casi un 65% reconoce sentir con frecuencia miedo a la recaída, mientras que un 57% se muestra preocupada por su aspecto físico debido a los efectos de la enfermedad y de las terapias. Además, un 36% afirma tener una mala calidad de vida, lo que refleja el fuerte impacto emocional y social que acompaña al cáncer incluso después de superado el diagnóstico inicial.

Otro de los ámbitos más afectados es la salud sexual. El estudio revela que el 46% de las supervivientes se siente molesta por no poder mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada, y un 55% evita la actividad sexual debido a factores emocionales o a secuelas físicas de los tratamientos, como sequedad vaginal, dolor o cambios hormonales. A ello se suma que una de cada cuatro mujeres ha tenido problemas económicos durante la enfermedad, una situación que se agrava especialmente entre las pacientes más jóvenes, sometidas además a la presión social de mostrarse fuertes y resilientes frente a la enfermedad.