Detenido en Palencia por una ciberestafa en Burgos con la venta falsa de un contenedor marítimo

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de estafa a través de internet en la comarca del Alfoz de Burgos. El caso se originó tras una supuesta compraventa de un contenedor marítimo anunciada en una conocida red social, que terminó con un perjuicio económico de 1.200 euros para la víctima.

El denunciante había localizado en Facebook un anuncio en el que se ofertaba el contenedor por 1.200 euros. Tras contactar con el vendedor y cerrar el acuerdo, este le facilitó un número de cuenta bancaria en el que debía ingresar el importe. Sin embargo, una vez realizada la transferencia, el supuesto vendedor alegó un error y le pidió repetir la operación a otra cuenta distinta. El comprador sospechó del engaño y no efectuó el segundo pago, pero ya no pudo evitar que el primero fuera cobrado.

Pasados los días, y sin recibir el material adquirido ni respuesta a sus intentos de comunicación, la víctima denunció los hechos ante la Guardia Civil. A partir de ese momento, el Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos abrió una investigación que permitió identificar al titular de la cuenta bancaria que recibió la transferencia.

Las pesquisas confirmaron que el dinero había sido desviado de inmediato a una cuenta ubicada en otro país europeo, un movimiento con el que se buscaba dificultar su trazabilidad. Finalmente, los agentes localizaron al presunto responsable en la provincia de Palencia, donde fue detenido y trasladado a dependencias judiciales en Burgos junto a las diligencias instruidas.

La Guardia Civil ha recordado la necesidad de extremar las precauciones en las compras online, especialmente cuando se trata de productos de segunda mano o con un valor económico elevado. Recomiendan desconfiar de precios demasiado bajos respecto al mercado, evitar transferencias a cuentas desconocidas, usar plataformas de pago seguras, verificar la identidad del vendedor y sospechar si se solicita más de un ingreso o se cambian de forma repentina las condiciones pactadas.

Asimismo, la Guardia Civil ha insistido en la importancia de denunciar y ha puesto a disposición de la ciudadanía el número de teléfono 062 y la aplicación móvil gratuita Alertcops, recordando que cualquier información facilitada será tratada de forma discreta y anónima.