Tres detenidos en Burgos por desobediencia, lesiones e incumplir una orden de alejamiento

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

La Policía Local han detenido a tres hombres de 22, 33 y 41 años, por la comisión de un delito de desobediencia grave, otro de lesiones y el último por incumplir una orden de alejamiento.

La primera de las detenciones tuvo lugar sobre la 01.30 horas en la zona de ocio de las Llanas donde un hombre de 33 años se interpuso en la trayectoria del vehículo de la Unidad de Respuesta Rápida –URR- obstaculizando el paso con una actitud violenta y desafiante negándose en reiteradas veces a la identificación.

Se pudo comprobar que pesaba sobre él, una reclamación judicial de orden de detención del Juzgado Penal 20 de Madrid, por lo que, unido a la desobediencia grave, se procedió a su detención.

La segunda de las detenciones tuvo lugar y además a las 07:00 horas de la madrugada en la Plaza del Rey, por la presunta comisión de una agresión con lesiones. Un oficial de la Policía Local que había terminado su jornada y se encontraba franco de servicio mientras se dirigía a su domicilio, observó la agresión de un joven contra otro, golpeándole de forma violenta en el rostro y huyendo del lugar junto con varias personas. De inmediato dio aviso un vehículo de la Policía Local informando de la descripción correcta del presunto agresor, siendo localizado en la avenida Castilla y León junto con otros jóvenes.

Finalmente, tras las pesquisas realizadas este joven de 22 años fue detenido por la presunta comisión de un delito de lesiones. Y el último detenido lo fue a última hora del domingo 28 de septiembre, sobre las 23:30 horas, cuando se recibió un aviso de unas presuntas amenazas cometidas en un inmueble de la avenida de los Derechos Humanos.

Tras recabar toda la información de las partes implicadas se pudo comprobar que el presunto autor de las amenazas tenía en vigor una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 300 metros de su víctima, además de un requerimiento de búsqueda y detención por un quebranto de condena. Este hombre de 41 años fue detenido, trasladado a calabozos quedando a disposición judicial.