El TSCyL avala la decisión de la Universidad de Burgos de romper relaciones con las universidades israelíes

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) ha avalado la decisión adoptada en mayo del pasado año por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos (UBU) por la que la institución académica se adhirió a un manifiesto de la Red Universitaria por Palestina, en el que, entre otros aspectos, se condenaba la destrucción deliberada de las universidades palestinas en la franja de Gaza, además de exigir un alto el fuego inmediato y permanente que permitiera todas las intervenciones humanitarias necesarias en la franja de Gaza. El manifiesto también planteaba evitar cualquier fórmula de colaboración con las universidades israelíes que se relacionen con la masacre en Palestina. Sería la primera vez en España que un tribunal respalda la adhesión de una universidad a esta red y la ruptura de relaciones con las universidades hebreas.

Con la sentencia conocida hoy por Ical, el TSCyL da respuesta al recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, colectivo proisraelí, que recurrió una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos en la que este tribunal declaró inadmisible un recurso contra la decisión de la Universidad de Burgos.

Aunque en el fallo el TSCyL estima en parte el recurso de Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio y revoca la sentencia del Juzgado de lo Contencioso en lo referente a la inadmisión a trámite, desestima la demanda al considerar que la UBU no vulneró el principio de neutralidad ideológica.

En la sentencia tampoco se aprecia que se quiera imponer ninguna ideología con el contenido al que se adhiere la UBU, “pues ninguna ideología se aprecia respecto de una condena sobre si se produce la destrucción deliberada de universidades, así como tampoco de una exigencia del alto el fuego y de permitir la intervención humanitaria, como tampoco la dotación de recursos para la recepción y protección de estudiantes y personal académico, ni porque se intente evitar fórmulas de colaboración con las universidades israelíes que se relacionen con el genocidio”.

A su vez, en el fallo se argumenta que no se produce ningún tipo de discriminación por razones de origen, nacionalidad e ideología. En este sentido, se puntualiza que el compromiso de la UBU de no establecer acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que se recoge en el comunicado, “no es sino exactamente lo que dice: un compromiso en un comunicado; lo cual implica que no tiene ninguna trascendencia jurídica y debe encuadrarse como una mera referencia política de libertad de expresión y permitida dentro de la autonomía universitaria, que en ningún momento vulnera el artículo 14 de la Constitución”.

De igual manera, la Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza que exista una infracción del derecho fundamental a la libertad ideológica y asegura que el expresar un firme compromiso con la paz y con el cumplimiento del derecho internacional humanitario no implica vulnerar el derecho a la libertad ideológica, sino que lo que expresa es la adhesión a unos principios irrenunciables de la sociedad española como son buscar la paz y con cumplir el derecho internacional humanitario. “Una exigencia de este tipo no es sino dar la oportunidad a cualquier universidad para luchar en defensa de un principio como la paz y de un principio como el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que cualquier universidad que como tal se precie considerará digno el realizar un firme compromiso y hará este firme compromiso sin necesidad de que alguien se lo solicite”.

Además de la UBU, la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, una asociación alineada con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, también ha recurrido a los tribunales por acuerdos similares de las universidades de Málaga, Valencia, Granada y la Complutense (Madrid).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la decisión de la Universidad de Granada, calificándola de “discriminatoria” al responsabilizar colectivamente a estudiantes y profesores israelíes. El fallo contra la Universidad de Valencia siguió la misma línea. En cambio, en Málaga, la demanda fue desestimada en primera instancia, aunque la batalla continúa en apelación, y algo parecido ocurre en la Complutense, que ha recurrido la sentencia que anula parcialmente su plan de boicot.