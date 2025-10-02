Atapuerca celebra sus 25 años de Patrimonio de la Humanidad con música

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

150 actividades entre exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, conciertos y conferencias donde destaca una exposición temporal singular. Se trata de la muestra de la Real Fábrica de Tapices que incluirá piezas del siglo XIX. «Permitirá conocer el trabajo que durante décadas han realizado y los instrumentos necesarios para poder confeccionarlo», según la directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez.

La cita será en otoño y mientras el Museo acoge la muestra ‘Sueños rotos’, con tres cráneos de preadolescentes de la Sima, entre ellos Benjamina, que ha sido reconocida como mejor exposición sobre historia en los II Premios de los lectores +Historia. Además, acogerá del 10 de noviembre al 2 de febrero la muestra ‘Una Mirada Botánica’ sobre la flora de la sierra de Atapuerca.

En el ámbito de divulgación científica se han organizado 23 charlas y conferencias como el ciclo realizado en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, o ser sede de la reunión científica de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense. En cuanto a la promoción de la ciencia el Fecyt y a UBU programan Acercando la ciencia con divulgadores entre los que está, Wouter Van Reven (astrofísico) en colaboración con Asociación Astronómica de Burgos. En Ciencia para Vivirla la Fundación Pfizer promueve carreras STEM entre las nuevas generaciones.

de aniversario

La música vuelve a sonar en los Jueves Acústicos de los que la revista científica del Museo realiza una retrospectiva en imágenes. Y el 6 de noviembre se celebrará el concierto por los 25 años de la declaración de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad con las canciones de Marilia, el 50% de Ella Baila Sola, y Diego Galaz.

De hecho este año se celebra la XXII Marcha a Pie de los Yacimientos como cada 30 de noviembre con el objetivo de reivindicar la unión de los pueblos de Atapuerca e Ibeas de Juarros que se encuentran en el acceso a los yacimientos. Un año que tendrá sorpresa ante la efeméride de los 25 años de la declaración. Además, durante estas fechas se celebra en torno al Parque Arqueológico la XXI edición del Cross Internacional de Atapuerca, con los mejores atletas del mundo entre los 5.000 corredores que tomarán la salida.

En cuanto al ámbito audiovisual la instalación volverá a tener el MEH como sede del Festival Internacional de Cine de Montaña y Aventura ‘Mendi Tour’ con la exhibición de las mejores películas presentadas a concurso. Además se mostrará el documental ‘Quién es el siguiente’ de la Asociación Berbiquí. Y en el ámbito de Responsabilidad Social se difundirá el documental ‘La aventura del ser humano’ en colaboración con la Fundación Aspanias que aborda con vídeos cortos, de forma fácil y divertida, la evolución humana y la historia de los elementos señeros del museo.

Toda esta programación de los próximos cuatro meses en el Museo de la Evolución, con días y horas, entre ellos más de 94 sesiones de 23 talleres infantiles, se encuentran en el segundo número de la revista científica del MEH que cuenta con firmas singulares para el proyecto como Ana Gracia-Téllez quien descubrió a Benjamina o Trinidad de Torres, que narra el primer hallazgo en la Sima. También están Ángeles Blanco, Antonio Pérez Henares o Javi Nieves y destaca la colaboración de Manuel Estrada, diseñador del logotipo del Museo.