Un millar de personas marcha en Burgos contra la detención de la flotilla por Gaza

El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Cerca de un millar de personas se han manifestado esta tarde por las calles del centro de Burgos para mostrar su rechazo a la detención de los activistas de la Global Sumud Flotilla, conocida como Flotilla por la libertad, por parte de Israel, que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria.

Lo que se convocó como una concentración en la plaza del Cid a las 19.30 horas acabó en manifestación por las calles del centro de la ciudad. En la movilización se reclamaron medidas internacionales para exigir al país responsable el "respeto de las aguas internacionales y la restitución de la soberanía de Palestina", así como la liberación inmediata de los activistas y el "respeto a las leyes internacionales".