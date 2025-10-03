La Semana Cidiana, en imágenes: Burgos rinde homenaje a su héroe

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La ciudad de Burgos vivió ayer una intensa jornada de ambientación medieval dentro de la Semana Cidiana, que continúa hasta el domingo, entre espectáculos, talleres y recreaciones históricas que atrajeron a vecinos y visitantes al centro de la ciudad, con el Paseo del Espolón y la Plaza del Rey San Fernando como grandes escenarios. La mañana comenzó con la presentación del oficio de la forja, donde artesanos mostraron las técnicas tradicionales del metal que dieron forma a armas y útiles cotidianos en la época del Cid y durante todo el día el mercado medieval fue un hervidero de curiosos. Uno de los momentos destacados de la jornada fue el acto institucional de entrega de premios, celebrado en el marco de la Semana Cidiana. En este evento, se reconoció la contribución de personas y entidades al legado y la proyección de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, reforzando el objetivo de mantener viva la memoria del héroe castellano y su importancia cultural e histórica para Burgos.

Por la tarde, la apertura del Mercado Medieval devolvió al Espolón el bullicio de tenderetes y personajes caracterizados, acompañado de música, talleres y animación en las plazas del centro histórico. Paralelamente, en el Palacio de Capitanía se celebró una nueva edición de la lectura colectiva del Cantar de mio Cid, que reunió a decenas de voces para dar vida al poema épico castellano.

Los más pequeños disfrutaron de su propia cita a las 18:00 horas con el cuentacuentos ‘El Cid y la Tizona’, pensado para acercar la figura del caballero burgalés a través de la narración oral. Mientras tanto, en el barrio de Cortes, asociaciones vecinales ofrecieron talleres y animación teatral junto con degustaciones gastronómicas que rescataron recetas populares bajo el nombre de ‘La Cortesana’ y ‘El Cortesano’.

Uno de los momentos más esperados de la tarde llegó con la exhibición de trebuchet en la Plaza Mayor. Las imponentes máquinas de asedio medieval lanzaron sus proyectiles ante la expectación de un público que llenó el espacio central de la ciudad. En paralelo, el campamento instalado en la Sierra de Atapuerca continuó abierto al público con actividades de recreación histórica y vida cotidiana de la Edad Media.