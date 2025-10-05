Homenaje a la figura y el legado del compositor burgalés Antonio José

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un año más, la escultura del Heptacordo fue el punto de reunión para rendir el homenaje al compositor Antonio José, fusilado en un monte de Estépar hace 89 años. De nuevo, la peña que lleva nombre, así como representantes municipales como Milagros del Campo (PP), Josué Temiño y Sonia Rodríguez (PSOE), celebraron un sencillo acto de recuerdo y reivindicación de su figura y legado. Como dijo el presidente de la peña Antonio José, Raúl Santamaría, Antonio José «murió en un mar de dudas, sin saber por qué estaba en la cárcel, sin saber qué es lo que le había llevado ahí». Y el trabajo altruista de muchas personas ha conseguido que «esté hoy bien presente en la sociedad burgalesa». En representación del Ayuntamiento, Milagros del Campo destacó que es «un símbolo del talento, de la sensibilidad, del compromiso con el arte y con la cultura y con su tierra». El homenaje se cerró con la colocación de tres centros de flores a los pies de la escultura.