La Universidad Isabel I acoge el III Congreso de Seguridad y Defensa

La Universidad Isabel I ha presentado el III Congreso de Seguridad y Defensa, que se celebrará los días 6 y 7 de octubre en la sede académica, y podrá seguirse por streaming desde distintos lugares del mundo. El evento se enmarca en el convenio de colaboración que la institución mantiene con el Ministerio de Defensa y refuerza el compromiso de la universidad con la divulgación de la cultura de la defensa entre la ciudadanía.

El coronel Francisco de Asís Ramírez, subdelegado de Defensa en Burgos, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas conjuntas con la Universidad Isabel I. «Con el congreso buscamos difundir la relevancia de la seguridad como un pilar sin el cual no es posible garantizar los valores democráticos ni el estado de bienestar», afirmó.

El subdelegado de Defensa explicó que esta tercera edición se estructurará en torno a tres bloques temáticos —Europa, la OTAN y España—, cuestiones de máxima actualidad en el marco geoestratégico. «Europa vive un momento crucial para reafirmarse colectivamente como un actor principal en el escenario mundial; la OTAN está viendo puesta a prueba su razón de ser; y España debe decidir si quiere aumentar su nivel de compromiso en materia de seguridad y defensa internacional», expuso.

El coronel Ramírez también quiso remarcar el carácter académico y plural de este foro: «Los ponentes no vienen a imponer una visión, sino a exponer hechos y análisis contrastados para que los asistentes puedan extraer sus propias conclusiones». Según adelantó, el Ministerio de Defensa aportará tres conferenciantes de reconocido prestigio (Carlos Latorre Darde, coronel del Ejército del Aire; José Luis Calvo Alvero, coronel de Infantería del Estado Mayor; y Gabriel Flores, jefe del Estado Mayor-División San Marcial), que se sumarán a especialistas del ámbito universitario y de instituciones internacionales.

En la misma línea, el Decano de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I, Reinaldo Batista Cordova, destacó la colaboración constante con la Subdelegación de Defensa en Burgos desde la firma del convenio hace tres años y de la División San Marcial. «El III Congreso es fruto de un trabajo conjunto que va más allá de la organización de jornadas puntuales. Se trata de generar un conocimiento riguroso, basado en la investigación y en el análisis fundamentado, para ponerlo al servicio de la sociedad», puntualizó el decano.

El profesor Reinaldo Batista insistió en la necesidad de que la ciudadanía participe en este debate: «Hablar de defensa no significa hablar de guerra, sino de paz. La inversión en seguridad es, ante todo, una estrategia de disuasión que permite prevenir conflictos y proteger a la población». Asimismo, subrayó que el Congreso contará con ponentes como el coronel Carlos Latorre Darde, que trabaja en la OTAN, con una videoconferencia desde Bruselas, por lo que aportará una visión práctica de la política estratégica europea y no únicamente teórica.

El decano recordó que en las ediciones anteriores se alcanzó un seguimiento internacional gracias a la retransmisión en streaming del evento, lo que sitúa a Burgos como un referente en la difusión de la cultura de defensa desde el ámbito académico. «Con cada edición ampliamos el alcance de nuestro mensaje y logramos que la reflexión llegue no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad civil, que debe comprender la importancia de la seguridad como un valor compartido», concluyó.