Cinco detenidos en Burgos por malos tratos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local han detenido a 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, acusadas de la comisión de delitos enmarcados dentro de malos tratos en el ámbito familiar. Todas estas detenciones tuvieron lugar el pasado 29 de septiembre.

La primera doble detención tuvo lugar sobre la 01:25 horas, cuando se recibió un aviso de la sala de comunicación 112/092 informando de una fuerte discusión entre dos compañeros de habitación en un domicilio de la avenida Cantabria.

Cuando los agentes llegaron al lugar pudieron observar como en una de las habitaciones se encontraba un hombre de 46 años y su pareja sentimental, una mujer de 47, con síntomas de haber sufrido una agresión mutua, llegando incluso a haberse producido amenazas en las que se utilizó un cuchillo de cocina. Ambos fueron detenidos y trasladados a calabozos donde quedaron a disposición judicial.

La segunda intervención que derivó en tres personas detenidas de la misma familia, tuvo lugar en la zona del barrio de Vista Alegre, cuando sobre las 3:30 horas de la madrugada se recibió un aviso en el que se informaba de una fuerte discusión y amenazas.

Varios vehículos de la Policía Local se hicieron cargo de la intervención que tras las pesquisas realizadas derivó en la detención de un hombre de 43 años y su pareja sentimental de 39, así como su hijo de 20 años, acusados todos de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.