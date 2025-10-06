El Consejo de la Juventud celebra en la UBU su primera feria de asociaciones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de la Juventud de la Ciudad de Burgos y una de sus asociaciones, la Federación de Asociaciones de Derecho y Económicas de Burgos -FADE-, organizaron el pasado viernes 3 de octubre la primera edición de la feria de asociaciones juveniles del Consejo, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos y que contó con el patrocinio de San Miguel.

Se trató de un evento social e institucional al que también asistieron representantes del tejido empresarial de Burgos que apoyan la puesta en marcha del futuro Campus de Emprendimiento joven, el Burgos Economic Fórum - BEFADE, que se celebrará el próximo año.

En la presentación del encuentro, que contó con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes de la UBU, Sara Gutiérrez; la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Burgos y presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros; el secretario general de FADE, Javier Diez; y el presidente del Consejo de la Juventud de la Ciudad de Burgos, Rubén Monar, se promocionó el asociacionismo joven, su importancia en la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 y el apoyo al futuro Campus BEFADE 2026.

Rubén Monar acentuó la importancia de estos eventos para fomentar que los jóvenes forjen lazos de arraigo e integración con la ciudad de Burgos, así como la importancia de la creación de una “Casa Joven” para su gestión por parte de las asociaciones como punto de conexión central entre las mismas.

Javier Diez manifestó el agradecimiento por la gran acogida que ha tenido este primer intento de sacar adelante el Campus Befade, en particular a SODEBUR, ProBurgos, el Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos, así como al equipo de FADE y del Consejo. También recalcó que, pese a las dificultades logísticas que han impedido la celebración del Campus este año, la idea ha recibido una muy buena acogida entre los jóvenes de Burgos, así como entre las instituciones y los empresarios, consiguiendo un valor mucho mayor para su futura celebración, dado el gran esfuerzo y calidad que supone su organización. Aseguró que “Este Campus volverá el año que viene, con más fuerza que nunca, y en FADE seguiremos trabajando para que los jóvenes puedan llevar la teoría a la práctica, haciendo sus primeros contactos en el mundo del emprendimiento y aprendiendo a crear y gestionar empresas”.