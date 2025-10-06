Los pueblos pequeños podrán agruparse para ofrecer programas de formación y empleo

Foto de familia de los titulados en los programas mixtos de formación y empleo y representantes de las distintas administraciones que los impulsan.TOMÁS ALONSO

Los pueblos pequeños podrán agruparse para ofertar los programas de formación impulsados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl). Esta es una de las principales novedades de la última convocatoria lanzada el pasado mes de septiembre por la Administración regional, en cuya sede central de Burgos recibían el diploma correspondiente hasta 96 alumnos de una docena de cursos.

En este contexto, el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Roberto Saiz, destacaba los cambios recientes en el procedimiento, dirigidos a flexibilizar el acceso a esta iniciativa, al simplificar su tramitación y permitir una solicitud conjunta en lugar de individual como hasta ahora, lo que dejaba sin opción a entidades locales de menor tamaño. Además, la nueva convocatoria primará los proyectos con mayor grado de empleabilidad y las acciones verdes, con especial énfasis en la lucha contra incendios y la protección del medio ambiente, según relató Saiz.

El representante del Gobierno regional en Burgos recordó que estos programas, definidos como instrumentos de formación dual, permiten a los participantes adquirir capacidades profesionales mientras ejecutan trabajos concretos que aportan valor a los municipios. Destacó además el éxito que cosechan año tras año, ya que "cuentan con un índice de inserción laboral conjunto que supera el 67,81%, lo que implica que casi el 70% de los participantes encuentran un empleo tras finalizar su formación".

De esa estadística forma ya parte Genaura, alumna titulada del curso de Atención Sociosanitaria en Domicilio e Instituciones. Ella ya tenía experiencia laboral en residencias y valoraba la experiencia como "muy gratificante" y de gran utilidad, pues le permitía complementar su currículum con los estudios formales que le exigían en un sector en el que la demanda de personal es elevada. "Este programa abre muchas puertas", concluía, para destacar el nivel del profesorado y al ambiente de compañerismo que se crea.

Da fe de ello también Mari Ángeles. Se decidió a hacer el curso ya citado porque quería "ampliar más los conocimientos" en un ámbito, el del cuidado de personas dependientes, que ya conocía. Valoraba especialmente los conocimientos recibidos, de gran interés: "Aprendes mucho", subrayaba antes de tomar asiento en el salón de actos de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos, donde iba a recibir su diploma ante representantes de distintas administraciones.

La Junta de Castilla y León destinaba, según precisó Saiz, un total de 2,4 millones de euros a estos doce programas finalizados, que se repartían entre distintas entidades, tales como la Diputación Provincial, los ayuntamientos de Aranda de Duero, Burgos, Miranda de Ebro, Espinosa de los Monteros, Valle de Tobalina y Medina de Pomar, además de la Fundación CISA.

Los alumnos obtenían formación en áreas con alta demanda de mano de obra como jardinería, albañilería, fontanería y la ya mencionada atención sociosanitaria. De los doce programas, diez tendrán continuidad en los próximos meses con la incorporación de nuevos alumnos. Así, la inversión global de la Junta para la convocatoria 2024-2025 ascenderá a 4.595.560 euros.

El delegado detalló algunos ejemplos de las actuaciones llevadas a cabo gracias a esta iniciativa. En Aranda de Duero, los programas incluyeron la atención sociosanitaria a dependientes y trabajos de fontanería y calefacción en el centro intergeneracional. En el Complejo Asistencial de Fuentes Blancas se creó un jardín residencial para personas de avanzada edad, mientras que la Fundación CISA llevó a cabo acciones relacionadas con el reciclaje de aceite.

Saiz indicó al hilo que, precisamente, el objetivo de estos programas es dotar de nuevas capacidades a personas con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. El perfil de los beneficiarios es variado. Incluye a trabajadores que necesitan actualizar su formación tras quedarse en paro en una edad avanzada o en un sector con baja demanda y también a personas que hasta la fecha no han accedido a una formación profesional o general. "Estos cursos les permiten obtener las cualificaciones necesarias en un periodo relativamente corto para mejorar significativamente sus opciones de empleo", apostilló.