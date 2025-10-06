Dos accidentes complican el tráfico en la AP-1 en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos accidentes complican la circulación en la AP-1 en Burgos. En el primero de ellos, poco antes de las 15.30 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso de un accidente en la AP-1, en el kilómetro 46, sentido Vitoria, en el término municipal de Grisaleña.

El incidente fue un golpe por alcance entre un vehículo tipo furgoneta, un camión y un turismo. Uno de los alertantes indica que se ha golpeado al camión por detrás y que hay una mujer consciente, no atrapada, dentro del vehículo. Se trasladó aviso a Guardia Civil de tráfico y a Sacyl.

El segundo accidente era poco antes de las 17.00 horas, en el kilómetro 45, también en sentido Vitoria. En el aviso que recibe el 1-1-2 se informa de que ha habido un accidente entre tres camiones y que se precisa la intervención de Bomberos ya que hay un atrapado. El tráfico de un carril está cortado.