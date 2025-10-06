Localizan a un hombre desaparecido en Burgos que había abandonado el centro asistencial en el que residía

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Efectivos de la Guardia Civil localizaron en buen estado a un hombre de 57 años de edad que había abandonado, sin aviso previo, el centro asistencial de la capital burgalesa en el que residía, según informaron hoy fuentes del instituto armado.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Burgos fue informada de la desaparición. El varón, con capacidad limitada para orientarse por sí mismo, podría haberse dirigido hacia la localidad de Miranda de Ebro, según apuntaban las primeras informaciones recibidas.

Ante la gravedad de la situación y la vulnerabilidad del desaparecido, se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda con el que se cubrieron distintas rutas de comunicación y caminos secundarios que conducen hacia el norte de la provincia. En el transcurso del operativo, y gracias a la intensificación de la presencia en la zona, una patrulla del Puesto Principal del Alfoz de Burgos observó a un viandante que caminaba por el arcén de la N-1, entre las localidades de Monasterio de Rodilla y Quintanapalla, recoge Ical.

El peatón, que se encontraba visiblemente fatigado y desorientado, coincidía plenamente con la descripción física aportada en el aviso. Consecuencia de ello, los agentes se aproximaron -asegurando el entorno para evitar cualquier riesgo- y, tras entrevistarse con él y valorar su estado general, fue trasladado en vehículo oficial hasta dependencias policiales con el fin de lograr su filiación plena.

Una vez confirmada su identidad de manera inequívoca, se realizaron las gestiones necesarias para contactar con la responsable de su cuidado, quien se desplazó de inmediato hasta el acuartelamiento. El ya localizado no presentaba lesiones ni requería atención sanitaria urgente, culminando así el dispositivo de búsqueda con resultado positivo y en un breve margen temporal.