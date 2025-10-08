Una niña de siete años, herida tras un atropello en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una menor de siete años resultó herida este miércoles tras ser atropellada en la calle San Pedro y San Felices de Burgos, a la altura del número 53. El suceso se produjo a las 14.33 horas, momento en que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso. La niña se encontraba consciente y no estaba atrapada, según indicaron las fuentes del servicio de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl.

El suceso se suma a otros dos siniestros ocurridos en Miranda de Ebro este mismo miércoles. El primero de ellos a las 15.25 horas por la colisión lateral entre dos vehículos en la calle Cid, donde una mujer de unos 50 años fue atendida por dolor cervical. Apenas seis minutos después, a las 15.31, se notificó al 1-1-2 un nuevo atropello en la calle Orón, donde una joven de 23 años sufrió lesiones en la espalda y presentaba sangrado en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia SVB al Hospital de Miranda de Ebro.

En ambos incidentes de Miranda también intervinieron agentes de la Policía Local y Nacional, así como servicios sanitarios de Sacyl.