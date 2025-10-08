Cristina Ayala: “Los municipios se han convertido en referentes del gobierno abierto en España”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos y presidenta de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, Cristina Ayala, abrió este miércoles la ronda de intervenciones en la Mesa de Experiencias de Gobiernos Locales de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP 2025), que se celebra en Vitoria organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En su intervención, la alcaldesa burgalesa subrayó la implicación de los ayuntamientos en la consolidación de políticas públicas centradas en la transparencia y el buen gobierno.

En ese sentido, Ayala defendió la utilidad de la red entidades locales que preside con el argumento de que “gracias a la implicación y la participación de un gran número de alcaldes y alcaldesas, numerosos municipios de todo el territorio, de mayor y menor tamaño, nos hemos convertido en referente a la hora de impulsar la transparencia y el buen gobierno en las entidades locales”.

Cabe señalar que la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana es una iniciativa de la FEMP que busca que los ayuntamientos y otras entidades locales promuevan el Gobierno Abierto, mejorando la relación con los ciudadanos a través del acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Durante su exposición, Cristina Ayala explicó también el funcionamiento interno de la red y sus grupos de trabajo, al tiempo que hizo referencia a los entornos de ciberseguridad, identidad digital y protección de datos como marcos indispensables para el desarrollo de políticas de gobierno abierto.

La sesión fue moderada por Francisco Díaz Latorre, director de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, y contó también con las aportaciones de otros representantes municipales como el alcalde de Vila-real, José Benlloch, en calidad de vicepresidente de la red, y los vocales Jaime Martínez Llabrés (Palma de Mallorca) y Javier Ayala (Fuenlabrada).

Cristina Ayala expone en Vitoria la experiencia de Burgos en participación ciudadana y transparencia.FEMP

La cumbre acogió igualmente un foro de alto nivel sobre “Gobierno abierto para transformar la democracia local”, en el que participó el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna. En su intervención, reivindicó que “el gobierno abierto no es una moda pasajera ni un lujo institucional, sino una política pública imprescindible para fortalecer la legitimidad democrática y mejorar la gestión de lo público”.

Martínez-Sicluna recordó que los ciudadanos reclaman más transparencia, eficacia y cercanía, y defendió que “la participación de la ciudadanía en las entidades locales es la mejor manera de consolidar la democracia”. El secretario general de la FEMP destacó el papel de la Red de Entidades Locales por la Transparencia como herramienta para el intercambio de buenas prácticas y la innovación institucional, con iniciativas como el modelo de ordenanza de transparencia o la Guía de Interoperabilidad.

La IX Cumbre OGP 2025 reúne esta semana en Vitoria a líderes de gobiernos locales y regionales, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil en torno al reto común de reforzar la democracia desde los principios del gobierno abierto.