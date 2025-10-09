Dos accidentes de tráfico, a la misma hora, en las carreteras burgalesas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos hombres han resultado heridos este jueves, a primera hora de la mañana, tras verse involucrados en diferentes accidentes de tráfico en Burgos capital y la AP-1 a la altura de Zuñeda. Se da la circunstancia, tal y como confirman fuentes del 112, que los avisos por ambos siniestros se produjeron a las 7:48 horas.

Sobre el accidente registrado en la capital, concretamente en la zona sur en el kilómetro 20 de la BU-800, el 112 informa de una colisión entre un turismo y una motocicleta. A consecuencia del impacto, un varón de 66 años requirió asistencia sanitaria tras manifestar un fuerte dolor en el hombro.

Recabada la información sobre el suceso, se movilizó inmediatamente a la Policía Local y Nacional. También a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico para atender al herido.

En ese mismo instante, los servicios sanitarios atendían a un hombre de 58 años que poco antes había sufrido un accidente con una furgoneta en el kilómetro 47 de la AP-1, a la altura de Zuñeda, en sentido Vitoria. Según indicaba el alertante, el conductor que no podía salir del vehículo.

Ante tales circunstancias, no solo se trasladó la incidencia la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y al Sacyl, sino también a los Bomberos de Miranda de Ebro para excarcelar al herido.

Ya en el lugar, un equipo médico de Briviesca atendía al varón antes de proceder a su traslado, en ambulancia de soporte vital básico, al Hospital Santiago Apóstol de Miranda.