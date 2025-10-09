Un piso, 38 familias al acecho: así crece la tensión del alquiler en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cada vez que se publica un anuncio de vivienda en alquiler en Burgos, una media de 38 personas se interesan por él. Hace un año eran 21. El número de solicitantes no se ha duplicado, pero casi, y ese crecimiento tan rápido ha convertido a la ciudad en uno de los puntos calientes del mercado inmobiliario español. El precio con el que cada vivienda sale al mercado sigue siendo un obstáculo para muchos arrendatarios, pero la verdadera dificultad está en la cantidad de gente que busca lo mismo y va a competir por los mismos pocos alojamientos.

La presión ha crecido de forma sostenida y se ha instalado en el día a día del mercado local. Hoy, cada piso que aparece en los portales inmobiliarios se convierte en una carrera en la que decenas de personas compiten por adelantarse. Según los datos publicados por idealista, la cifra de posibles inquilinos por cada piso que sale al mercado de alquiler en Burgos ha aumentado un 81% en apenas un año, muy por encima del crecimiento medio registrado a nivel nacional, que se queda en el 13%.

En Castilla y León, el repunte de la demanda también se ha hecho notar, aunque en ninguna otra capital alcanza la intensidad de Burgos. Palencia ha pasado de 19 a 29 contactos por anuncio; Zamora, de 21 a 32; y Salamanca, de 8 a 10. Son datos que apuntan a un mercado más ajustado en toda la comunidad, aunque el caso burgalés marca un ritmo propio.

El alquiler se complica en Burgos: 38 personas tras cada piso publicado.

En Burgos, el cambio es ya estructural. La escasez de oferta y el crecimiento constante de la demanda han desplazado el centro del problema. Hoy no se trata solo de cuánto cuesta alquilar, sino de si se llega a tiempo. Cada piso nuevo que entra en el mercado se convierte en una oportunidad limitada que apenas resiste unas horas publicada, y por la que decenas de personas están dispuestas a competir sin garantías de éxito.

De hecho, uno de cada diez pisos anunciados en Burgos se arrendó en menos de 24 horas según los datos que maneja idealista, que señala que Burgos aparece entre las más afectadas por el fenómeno del alquiler exprés, con una tasa del 10 % que supera la media nacional y corrobora la creciente presión del mercado del arrendamiento. Mientras en grandes capitales como Madrid los alquileres exprés se limitaron al 6 %, en Burgos el ritmo de salida es más acelerado, lo que evidencia que existe un mercado muy ajustado en la relación entre oferta y demanda.

Un fenómeno a escala nacional

A escala nacional, los anuncios de alquiler recibieron una media de 35 contactos en el tercer trimestre de 2025. Palma encabeza el listado de presión, con 62 personas interesadas por cada piso publicado, seguida por Barcelona (58), Madrid (46) y Bilbao (42). Pero el mapa ha dejado de dividirse entre grandes ciudades tensionadas y pequeñas ciudades tranquilas y ahora, la competencia más feroz aparece también en capitales medianas. Guadalajara, con 106 contactos por anuncio, lidera el ranking estatal, por delante de Vitoria (73), Pamplona (72), Lleida (63) y Zaragoza (62).

El diagnóstico del sector es claro para el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, quien asegura que “desde idealista llevamos años advirtiendo sobre la gravedad del problema del alquiler y el peligroso aumento de la competencia entre familias. Sorprende que, en vez de aplicar soluciones reales, el Gobierno persevera en políticas ineficaces que agravan la crisis y excluyen a miles de ciudadanos del mercado de alquiler”.

Bilbao es la capital donde más ha crecido la presión en los últimos doce meses, con un 49% más de contactos por anuncio. Le siguen Palma (22%), Alicante (19%), Málaga (13%) y Sevilla (12%). Madrid ha registrado un aumento del 4%, mientras que Barcelona es la única gran ciudad donde la competencia ha bajado ligeramente, con un descenso del 3%.