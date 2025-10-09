Empresa Familiar plantea un defensor del empresario y medidas contra la burocracia

Ayala departió con los empresarios familiares de la provincia en un encuentro previo al XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebrará en Burgos.ECB

La directiva de la Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha planteado al Ayuntamiento de Burgos un conjunto de medidas para reducir la burocracia y facilitar la actividad empresarial en la ciudad, entre las que destaca la creación de la figura del Defensor del Empresario, un canal específico de mediación entre compañías y administración con el objetivo de evitar conflictos y dar garantías ante posibles sanciones desproporcionadas.

La propuesta, entregada ayer a la alcaldesa Cristina Ayala por el presidente de EFCL, Isidoro Alanís, recoge cerca de un centenar de medidas estructuradas en ocho bloques temáticos procedentes de las sugerencias formuladas por empresarios familiares burgaleses, que abordan desde la simplificación de trámites a la mejora de la gestión de recursos públicos.

Según recoge el documento, los empresarios detectan una carga burocrática excesiva, con trámites municipales complejos, dispersos y lentos, que generan inseguridad jurídica y económica a la hora de establecer o ampliar una actividad. Ante esta situación, EFCL propone un cambio de enfoque: convertir la gestión administrativa en una herramienta de competitividad.

Entre las medidas planteadas figuran la unificación documental mediante un expediente único empresarial, la transformación de la oficina virtual en un portal único con ventanilla para impuestos, licencias y subvenciones, la reducción de plazos, la implementación de notificaciones en tiempo real y el refuerzo de personal técnico en Urbanismo y Medio Ambiente.

También se plantea facilitar la colaboración con profesionales colegiados para validar informes y aligerar la carga de los servicios técnicos municipales. El documento también aborda cuestiones como la gestión del suelo industrial, la vivienda para trabajadores, la revitalización del centro histórico o la implantación de trenes nocturnos Madrid–Burgos.

La propuesta fue presentada durante un almuerzo de trabajo con empresarios familiares de la provincia, previo al XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebrará en Burgos del 19 al 21 de octubre.