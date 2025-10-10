Vox defiende la rebaja fiscal al margen de los presupuestos: «¿Por qué no se está haciendo ya?»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se mantiene el tira y afloja entre Vox y el Partido Popular de cara a los presupuestos del Ayuntamiento de Burgos para 2026. El principal escollo, al menos por ahora, es la rebaja fiscal que plantea la formación verde y que, de entrada, el equipo de Gobierno estaría dispuesto a aceptar. Siempre y cuando, eso sí, sus otrora socios respalden las cuentas.

Ante tales circunstancias, el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, lamentó este viernes que el PP pretenda condicionar su apoyo. En su opinión, el hecho de que haya unos «remanentes espectaculares» demuestra que «se está recaudando en exceso». Partiendo de esta premisa, ve «completamente factible» una rebaja de impuestos sin necesidad de negociar los presupuestos.

«¿Por qué no comienza a estudiar esa rebaja fiscal con nosotros si es posible?», se preguntaba Acitores, interpelando directamente a la alcaldesa, Cristina Ayala, antes de poner en duda que esté realmente «pensando en el bien de los ciudadanos?». Dicho de otra forma, Vox cuestiona la estrategia del Ejecutivo al señalar que «si se puede hacer la rebaja fiscal, ¿por qué no se está haciendo ya?».

La propuesta de Vox se centra, fundamentalmente, en bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal del 0,4%, valorar la posibilidad de eliminar el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y estudiar bonificaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para familias numerosas que posean varios turismos.

Al margen de otras bonificaciones que pudiesen tenerse en cuenta, Acitores considera que el equipo de Gobierno trata de poner a Vox «contra la espada y la pared». Aparte, no le parece de recibo que, tras una primera reunión de tanteo, el PP siga sin trasladar un borrador debidamente actualizado. Hasta entonces, resultará «imposible» negociar unos presupuestos que versan «sobre la nada»,

«Huida hacia delante»

En lo relativo a la comisión de investigación sobre las gastronetas de las fiestas de San Pedro 2025, el portavoz de Vox se mostró «bastante sorprendido» por la reacción de grupo 'popular' tras su espantada en la última sesión. Sobre todo a raíz de que el equipo de Gobierno calificase de «circo» lo acontecido. En este sentido, Acitores cree que «si acaso, el circo y la farsa lo estaba haciendo el Partido Popular» al abandonar el salón de plenos.

Una «huida hacia delante», según Vox, que deja en entredicho a un PP cuyos concejales «se han retratado, no han entrado al fondo y están muy nerviosos». Además, Acitores subraya que se ha incumplido el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las entidades locales porque los corporativos «tienen el derecho y la obligación» de asistir a plenos y comisiones.

La comisión seguirá su curso, sí o sí, porque tanto Vox como el PSOE así lo desean. Está por ver si la hasta ahora presidenta, Yolanda Barriuso, presenta una renuncia formal o si el cargo recae directamente sobre Acitores, nombrado vicepresidente. De esta cuestión se encargará de arrojar luz, como es menester, el secretario municipal.