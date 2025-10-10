La presidenta del TSJCyL urge más medios mientras se encomienda a la Inteligencia Artificial

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Mucho trabajo por delante. Pero también optimismo. Así encara la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, el nuevo Año Judicial 2025-2026. Eso no quita, tal y como expuso este viernes en Burgos, que se requieran más medios materiales y humanos para hacer frente a los retos venideros.

Apelando a la «estrecha coordinación» con el Ministerio de Justicia para «mejorar la eficacia» de los juzgados, Del Ser centro buena parte de su discurso en el reto más inminente: la implantación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una reforma, a su juicio necesaria, que «implica una complejidad organizativa que estamos asumiendo con responsabilidad».

«Castilla y León está avanzando en esta nueva etapa», aseguraba la presidenta del TSJCyL poniendo de relieve los ajustes que ya se han llevado a cabo en partidos judiciales de menor tamaño con el objetivo de consolidar un «horizonte de modernización y mejora». No en vano, considera que debe primar el consenso a la hora de promover una «planificación rigurosa» que garantice una mejora real del servicio público de Justicia.

Otro aspecto que Del Ser abordó en su discurso de apertura del Año Judicial es la necesaria creación de una treintena de plazas en los juzgados de la Comunidad, desde las audiencias provinciales hasta los de primera instancia o lo penal. Solo así, esgrimió, será posible compensar las «cargas de trabajo» que se soportan en la actualidad.

El hecho de solicitar más medios no está reñido, en su opinión, con la aplicación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. Consciente de que su irrupción se ha producido de una manera «acelerada», se muestra partidaria de analizar los «riesgos y oportunidades» que entraña en vez de «ponernos de perfil». Así las cosas, cree que la IA resultará de gran utilidad para «detectar pruebas falsas y fraudes sofisticados».

En sintonía con el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, la presidenta del TSJ también hizo hincapié en la «firme compromiso» de los tribunales en la lucha contra la violencia de género. Sobre dicha cuestión, destacó la creación de secciones especializadas para asegurar una «protección integral» de las víctimas o la comarcalización de juzgados de violencia sobre la mujer que ya se ha llevado a cabo en León y Valladolid. Aun con todo, recordó que se han solicitado -y aprobado- nuevas plazas sin obviar la importancia de los centros de crisis 24 horas.

Como era de esperar, Del Ser también lanzó un alegato a favor de la «independencia» del Poder Judicial, que «no es un privilegio sino un garantía para los ciudadanos». Por último, se dirigió a la magistratura para remarcar que «nuestro deber es resolver conflictos, no alimentarlos».