Los colegios diocesanos celebran el inicio del curso en la plaza de Santa María

Foto de familia de los alumnos de 5º de Primaria y 1º de Secundaria de los siete centros que han participado en la cita.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Alumnos de 5º de Primaria y 1º de la Secundaria de los siete colegios de la Diócesis (Saldaña, San José Artesano, Santa María la Nueva, María Madre, San Pablo, Círculo y San Pedro y San Felices), integrados en la Fundación Manjón Palencia, han celebrado su tradicional inicio del curso en la Plaza de Santa María con música y alegría. «Empieza un nuevo curso con ilusión, con ganas de ofrecer lo mejor a las familias y el alumnado y con un profesorado siempre dispuesto, formado, ilusionado en dar lo mejor de si mismos para esta educación y convivencia en los centros educativos», señaló el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

La comunidad educativa vinculada a la iglesia está formada por 350 profesores, 50 trabajadores de apoyo y servicios que atienden a un total de 4.670 alumnos. Una comunidad educativa que se mantiene con las aportaciones de las administraciones públicas congeladas. «Nuestra comunidad ha ligado la subida de otros gastos a los presupuestos generales del Estado y, como éstos no se renuevan, tampoco suben las aportaciones», resumía el director general de la Fundación Manjón-Palencia, Andrés Picón. Una situación de mantenimiento de aportaciones en un momento de incrementos de precios con lo que reconoce que «se necesitaría un incremento». Con estas aportaciones los centros financian salarios de personal de servicios y administrativos, mantenimiento del edificio, gastos corrientes y sueldos del profesorado.

Ajenos a estas cuestiones, los alumnos disfrutaban de un día de convivencia con sus compañeros y con los niños de otros colegios reunidos en torno al lema del curso que es ‘Amor -Arte’ y reivindican las escuelas diocesanas que abordarán este año la educación afectivo sexual de los alumnos en sus diferentes etapas.

«Estamos en los barrios más populares de Burgos donde intentamos educar a los niños en la sencillez, los valores cristianos y cercanos a la parroquia», señaló Picón. Una labor educativa