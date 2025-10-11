Cuenta atrás para que las puertas de Antonio López lleguen a la Catedral de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El resultado final de las puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos está a punto de ser desvelado. Arranca la cuenta atrás para que la instalación llegue a la seo burgalesa, aunque no para el emplazamiento inicial, la puerta de Santa María. Aunque ya hay fechas que se advierten en redes sociales, en la agenda que hay en la web de la Catedral de Burgos no figura nada.

«Están a punto de llegar, todavía están en el taller, y puedo confirmar que se podrán ver antes de que acabe el año», confirman desde el Cabildo. La instalación inicial será en el Museo Catedralicio, no se ha movilizado por el momento un cambio hacia el exterior ya sea en el emplazamiento inicial que generó una corriente en contra del proyecto o en la Puerta de Pellejería que también se ha valorado en el pasado. Desde el Cabildo sólo confirman que «se instalaran en el Museo hasta que haya autorización para otro lugar».

Los promotores del proyecto afirman que «estamos orgullosos de las puertas, vamos a tener una nueva obra de arte que queremos mostrar a la ciudad». Hay expectación por un proyecto cuyos bocetos generaron una fuerte controversia por su aspecto pero también por su coste, en torno al millón de euros que generó recelos en Icomos por cómo iba a afectar a un bien Patrimonio de la Humanidad. La Consejería de Cultura y la Dirección General de Patrimonio creo un grupo de expertos para emitir un dictamen sobre la idoneidad o no de la ubicación inicial en la fachada de Santa María que estaba prevista en la celebración del 800 aniversario de la Seo burgalesa hace cuatro años.

El otro gran proyecto de la institución es la restauración de las vidrieras de la Capilla de los Condestables. El Ministerio de Cultura asumió el compromiso de reintegrar y restaurar los vidrios en su forma original, perdidos durante las batallas de la Guerra de Independencia en Burgos. El presidente del Cabildo de la Catedral, Félix Castro, afirma que «el proyecto va conforme a lo que dijeron, está muy avanzado y en el primer semestre de 2027 podremos ver este lugar como corresponde a su nombre, capilla de la luz».

En este momento se están realizando las ilustraciones de santos en los vidrios que se mantenían con vinilos trasparentes en función de un proyecto elaborado entre el Cabildo de la Catedral y el Ministerio de Cultura. La iniciativa, que comenzó a materializarse hace dos años, tiene un presupuesto de 850.000 euros y permitirá recuperar la luz que Arnao de Flandes diseñó para este lugar.