Detenido en Burgos por asaltar un coche y hacer la compra con una tarjeta de crédito robada

El ladrón empleó un extintor para romper una de las ventanas del vehículo asaltado.POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional de Burgos ha detenido, y puesto a disposición judicial hace apenas unas horas, a un hombre de mediana edad como presunto responsable del robo de efectos del interior de un vehículo aparcado en un garaje comunitario situado en el barrio de San Pedro.

A raíz de la denuncia interpuesta por el propietario del turismo asaltado, los investigadores pudieron determinar, de entrada, su modus operandi a la hora de ejecutar el robo.

Según fuentes policiales, el ahora detenido accedió al interior del parking subterráneo de un bloque de pisos, cogió uno de los extintores de la propia instalación y lo empleó para fracturar el cristal del lado del copiloto de un turismo. A continuación, sustrajo distintos efectos de su interior. Entre otras cosas, documentación de su titular y otros familiares, una tablet de 11 pulgadas y varias tarjetas de crédito.

Tras huir del lugar, el presunto autor de los hechos se dirigió hasta un supermercado cercano, donde realizó una compra abonando el importe con una de las tarjetas recién sustraídas, motivo por el que se le imputa además un delito de estafa.

Los investigadores creen que puede ser el responsable de otros dos robos en vehículos cometidos a los pocos días en sendas calles adyacentes a la del suceso esclarecido. Por eso, tratan de reunir los indicios y pruebas suficientes de su participación en los mismos