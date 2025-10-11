Trasplantes en Castilla y León: Burgos registra 18 donantes en lo que va de año

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La red de hospitales públicos de Castilla y León ha registrado entre enero y septiembre de 2025 un total de 94 donantes de órganos, que han permitido realizar 327 trasplantes en los centros autorizados por Sacyl. Valladolid encabeza la lista por provincias con 22 donantes, sumando la actividad del Clínico y del Río Hortega, seguida de Salamanca con 20. El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) comparte el tercer puesto con León, ambos con 18 donantes en lo que va de año.

La coordinadora de trasplantes de la Junta de Castilla y León, María Eugenia Perea, valoró los datos asegurando que Castilla y León “se consolida en su nivel de excelencia en la actividad de donación y trasplante en el año 2025”. Subrayó además que “94 donantes, 94 familias que han puesto su corazón diciendo que sí a este gesto generoso y altruista de la donación”.

Según destacó, gracias a esas decisiones “se ha podido realizar 192 trasplantes de órganos y 134 trasplantes de córneas”. También quiso poner el foco en uno de los avances más relevantes del año y explicó que “hay que destacar sin duda la gran actividad del trasplante pulmonar tras el inicio del programa en este año 2025 con 16 pacientes trasplantados de pulmón hasta el día de hoy”.

Perea afirmó que Castilla y León “sigue poniendo el corazón en todo lo que hace”, y añadió que se trata de “una comunidad generosa”, lo que, a su juicio, impulsa a los profesionales a “trabajar día a día para convertir este gesto en una realidad, transformando la vida de muchos pacientes y salvando la vida de otros muchos”.

El balance publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes también recoge el número de órganos extraídos en los primeros nueve meses del año, que asciende a 316. En ese conjunto se incluyen 177 riñones, 72 hígados, 15 corazones, 46 pulmones y 6 páncreas. Los datos suponen una ligera mejora respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 309 implantes.

En el reparto provincial, la aportación de Burgos destaca por su regularidad y volumen dentro del sistema autonómico. Solo Valladolid y Salamanca han superado sus cifras en este periodo. Por el contrario, provincias como Ávila y Soria no han registrado ningún donante, mientras que Palencia, Zamora, Segovia y El Bierzo se sitúan con cifras muy por debajo.

La mayor parte de los trasplantes se concentran en los hospitales de Valladolid y Salamanca. El Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha realizado 64 trasplantes renales y 15 cardíacos, mientras que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha llevado a cabo 56 implantes renales, ocho de donante vivo o cruzado, seis combinados de páncreas-riñón y 16 pulmonares. El Hospital Universitario Río Hortega ha completado otros 28 trasplantes hepáticos.

En cuanto a los injertos de córnea, entre enero y septiembre de este año se han realizado 134 intervenciones en Castilla y León, distribuidas entre nueve hospitales autorizados. Esta cifra mantiene un ritmo elevado tras el récord alcanzado en 2024, cuando se implantaron 170 córneas, el dato más alto en los últimos 25 años en la Comunidad. Entre los centros implantadores figuran el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el Complejo Asistencial de Salamanca, el Hospital del Bierzo en Ponferrada, el Hospital General Yagüe de Burgos y el Complejo Asistencial de León, además de otros incluidos en la red autonómica.

En total nueve centros hospitalarios de Castilla y León están autorizados para realizar implantes de córnea. En ese sistema, hospitales como el de Burgos desempeñan un papel fundamental en la fase de donación, contribuyendo al funcionamiento del conjunto asistencial que hace posible la cadena de trasplante.