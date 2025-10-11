La UBU avanza con el trámite clave que activa el futuro Grado en Medicina

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó ayer la Memoria de Verificación del Grado en Medicina, un documento que ya ha sido remitido a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) junto con la propuesta formal de implantación del título.

Con este paso, la Universidad de Burgos activa el procedimiento oficial para que el nuevo grado pueda comenzar a impartirse en septiembre de 2026, con una oferta inicial de 72 plazas de nuevo ingreso. La memoria será ahora enviada por ANECA a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), que será la encargada de continuar el proceso de análisis y validación.

El documento, que ha pasado previamente por una fase de exposición pública, recoge los elementos fundamentales para la puesta en marcha del Grado en Medicina. Entre ellos, la planificación académica y el diseño curricular, con especial énfasis en el componente práctico de la formación a partir del tercer curso, donde algunas asignaturas alcanzan hasta un 75 % de docencia práctica frente al 25% teórica. Estas materias se impartirán en grupos reducidos de nueve alumnos, siguiendo un modelo centrado en el aprendizaje personalizado y la experiencia clínica.

La memoria también detalla los recursos materiales y de infraestructuras previstos, con la ubicación del grado en el hospital Divino Valles como centro de referencia. Además, subraya la apuesta de la Universidad por incorporar contenidos de vanguardia en áreas como la inteligencia artificial aplicada a la medicina, la investigación biomédica, la medicina personalizada, la terapia celular y la atención primaria.

El documento enviado ya a la Aneca será evaluado por Acsucyl.UBU

Durante la sesión, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, destacó el carácter histórico de este avance para la institución y agradeció el esfuerzo conjunto de los vicerrectorados de Docencia y Profesorado y de Empresa, Campus y Digitalización, así como la implicación de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la redacción del documento. Extendió su reconocimiento al Colegio de Médicos de Burgos y a los profesionales y expertos externos que han colaborado en su elaboración.

El punto relativo a la Memoria de Verificación del Grado en Medicina fue aprobado como parte del orden del día del Consejo de Gobierno y generó un aplauso unánime de todos sus miembros.