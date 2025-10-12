Científicos de la UBU captan 1,4 millones de euros para investigar

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Diez proyectos de investigación de la Universidad de Burgos, UBU, han sido reconocidos con financiación en la convocatoria de Proyectos de Generación del Conocimiento que ha resuelto la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entre todos ellos suman 1,45 millones de euros destinados a investigación que se debe desarrollar a lo largo de los próximos tres años.

«Para la Universidad es un impulso y un refuerzo al trabajo de investigación que se hace en la Universidad de Burgos en todas las ramas del conocimiento, porque las líneas reconocidas son muy diferentes y multidisciplinares», reconoce la vicerrectora de investigación de la UBU, Verónica Calderón.

La cantidad supone algo menos que en la convocatoria del año pasado, que ascendió a 1,6 millones de euros, pero Calderón reconoce que «es una de las convocatorias más competitivas, tienen una valoración excepcional y mantenemos un nivel estable en cada convocatoria anual». Fuera han quedado otros 17 proyectos que «lejos de parecer algo negativo, al contrario, creo que es muy importante que los grupos se lancen a preparar propuestas de financiación que son muy complejas como estas y la negativa te ayuda a corregir y añadir algunos elementos que te hayan faltado en la anterior convocatoria para volver a intentarlo», sostiene.

El proyecto con mayor inversión es el liderado por José Miguel Carretero del Laboratorio de Evolución Humana, con 442.865 euros. El proyecto ‘Los yacimientos pleistocenos y holocenos del complejo kárstico de Cueva Mayor-Cueva del Silo de la Sierra de Atapuerca’ es uno de los subproyectos del Equipo de Investigación de Atapuerca que se complementa con las aportaciones de esta misma convocatoria que han recibido el Cenieh y el Iphes de Tarragona.

El hidrógeno es otro de los grandes proyectos de investigación de la UBU. En este sentido, el proyecto de ‘Mitigación de la fragilización por hidrógeno en aceros a través de la optimización microestructural mediante técnicas de fabricación aditiva’ de Andrés Díaz ha recibido 208.900 euros. El tercer proyecto con mayor financiación es ‘Temperatura, propiedades magnéticas y mineralogía magnética de rocas, suelos y materiales arqueológicos. Una perspectiva desde el magnetismo de las rocas y el paleomagnetismo’ dirigido por Juan José Villalaín que se financia con 188.323 euros de la AEI.

El proyecto de desarrollo de una nueva generación de baterías para el almacenaje de energía de Edgar Ventosa recibe 169.921 euros. La iniciativa sobre ‘Información de sostenibilidad transformativa para nuevas racionalidades de los negocios’ de Carlos Larrinaga cuenta con 120.709 euros; Daniel Sarabia percibirá 121.400 euros para desarrollar el ‘Control y planificación de procesos sujetos a alta variabilidad e incertidumbre’ en el ámbito de la integración de energía eólica en el sistema eléctrico.

Otras iniciativas como ‘Promoción de la prevención de la violencia de género: abordar barreras y mejorar sistemas de apoyo’ de Silvia Usillos (94.615 euros); ‘Estado de derecho, justicia sostenible y Ubillos en el espacio judicial europeo’ de Mar Jimeno (86.946 euros); ‘La problemática de la sucesión en la empresa familiar’ de Juan Bautista Delgado (40.400 euros); y ‘Actitudes, predisposición didáctica e intereses del futuro profesorado hacia la inclusión curricular de temas controvertidos en la Educación Secundaria Obligatoria’ de Delfín Ortega (16.882 euros) cierran la convocatoria de 2025 en la UBU.

En tres de ellos, el proyecto de Silvia Ubillos, en Ciencias de la Salud, Carlos Larrinaga, en Económicas, y Edgar Ventosa, en Ciencias, se incluye la contratación de un investigador predoctoral. Esta convocatoria busca proyectos que aporten «soluciones a los desafíos de la sociedad» fomentando la colaboración entre instituciones, la internacionalización y la incorporación de jóvenes investigadores.