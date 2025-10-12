Inyectan 1,2 millones para mejoras y servicios en Fuente Bermeja

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Atención Especializada del Complejo Asistencial Universitario de Burgos (CAUBU) ha licitado tres contratos diferentes destinados a mejoras y mantenimiento del Hospital Fuente Bermeja por valor de 1,2 millones de euros. Se trata de mejoras de algunos espacios, además de un contrato del servicio de limpieza para los próximos tres años.

El contrato de mayor valor es el Servicio de Limpieza e Higienización del edificio durante los próximos 36 meses. Se ha lanzado una petición de oferta vinculante en la modalidad sanitaria dentro de un proceso de homologación de servicios al que se invita a 21 empresas. El contrato alcanza un valor de 876.291 euros en total, con el objetivo de tener resuelto el proceso para arrancar con el servicio el próximo 1 de noviembre. Las aportaciones por anualidades serán de 24.341 euros en lo que resta del presente año y 292.097 para los ejercicios completos de 2026 y 2027. Para 2028 se reservan 267.755 euros.

El servicio se plantea limpieza de las instalaciones de lunes a domingos, incluidos festivos, en horario de mañana y tarde para cubrir el servicio desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas de la noche.

El segundo de los contratos tiene por objetivo adaptar los aseos y baños de las diferentes habitaciones del hospital Fuente Bermeja. Sale una convocatoria única de todas las labores de fontanería, albañilería y pintura en un mismo paquete para acelerar la intervención. El proyecto asciende a 304.986 euros que se reparten en dos anualidades. Para este 2025 se reserva una cantidad de 24.415 euros, mientras que el grueso de la obra se realizará a lo largo del próximo ejercicio con una inversión prevista de 279.570 euros. Se sigue un procedimiento abierto de licitación en el que se aceptan ofertas hasta el próximo 15 de octubre. El proyecto, que cuenta de manera inicial con seis meses de ejecución de las obras, persigue solventar los problemas de accesibilidad detectados en los baños y aseos de las habitaciones de ingreso en el hospital Fuente Bermeja, tanto en las duchas, como en inodoros y lavabos. También persigue un mejor manejo cuando se requiera la actuación de profesionales.

El tercer contrato de la Gerencia de Atención Especializada respecto al Hospital Fuente Bermeja es el relacionado con la reforma de algunos electrodomésticos de la cocina del centro hospitalario. Se abre un procedimiento simplificado-abreviado para el equipamiento de nuevos electrodomésticos y mobiliario de una instalación que ya ha agotado su vida útil tras 20 años de servicio.

Se lanza un presupuesto para la adquisición de estos elementos de 33.508 euros y se deben proveer en instalar en el plazo de un mes. El criterio de adjudicación principal tiene que ver con la mejor relación calidad precio, 80 puntos. Le siguen 10 por las garantías y otro tanto por asistencia técnica. Las empresas que puedan suministrar este tipo de equipamiento de cocina pueden presentar sus ofertas, de manera electrónica, hasta el próximo 23 de octubre.

El Hospital Fuente Bermeja cuenta con una Unidad de Rehabilitación hospitalaria de 44 camas, una Unidad Residencial de 44 camas y un Centro de Rehabilitación Psicosocial de 24 plazas.