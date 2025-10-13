El Correo de Burgos

Herida la conductora de un patinete tras ser atropellada a las afueras de Burgos

La mujer, de 68 años, circulaba debajo del puente de Capiscol

El atropello tuvo lugar en el puente de Capiscol.

El atropello tuvo lugar en el puente de Capiscol.

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Enésimo atropello a un conductor de patinete eléctrico en Burgos. En esta ocasión, una mujer de 68 años que resultó herida este lunes tras ser arrollada por un turismo a las afueras de la ciudad. 

El siniestro, según detalla el 112, tuvo lugar pasadas las 7 de la tarde debajo del puente de Capiscol, a la altura de la playa de Fuente Prior

Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 informó de lo sucedido a la Policía Nacional y Local, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió personal médico para atender a la herida. 

