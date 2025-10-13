Herida la conductora de un patinete tras ser atropellada a las afueras de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Enésimo atropello a un conductor de patinete eléctrico en Burgos. En esta ocasión, una mujer de 68 años que resultó herida este lunes tras ser arrollada por un turismo a las afueras de la ciudad.

El siniestro, según detalla el 112, tuvo lugar pasadas las 7 de la tarde debajo del puente de Capiscol, a la altura de la playa de Fuente Prior.

Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 informó de lo sucedido a la Policía Nacional y Local, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió personal médico para atender a la herida.