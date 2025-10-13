Fallece Luis Ángel de la Viuda, histórico periodista burgalés, a los 93 años

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Luis Ángel de la Viuda, veterano y conocido periodista burgalés con una larga trayectoria en prensa, radio y televisión, falleció a los 93 años en la madrugada de este lunes en Madrid, donde residía. Sus restos mortales se velan en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, y este martes será enterrado en Burgos, su ciudad natal.

En su carrera estuvo ligado a medios como el diario Pueblo, RNE, TVE y Radio 80. Licenciado en Periodismo y Derecho, comenzó su carrera en 1953 en La Voz de Castilla. En los años sesenta se incorporó a Televisión Española, donde fue redactor jefe y llegó a ocupar la dirección general entre 1972 y 1973. Más tarde pasó por RNE como responsable de informativos y subdirector de la Red de Emisoras.

Además de dirigir Pueblo en la segunda mitad de los años 70, De la Viuda estuvo vinculado a Antena 3 tanto en su división radiofónica como televisiva.

Compatibilizó su actividad en los medios con la docencia en la Universidad CEU San Pablo y fue miembro del consejo de administración de la Agencia EFE entre 1996 y 2004. Recibió numerosos reconocimientos, como el Premio Ondas, la Antena de Oro o la Medalla al Mérito Civil, entre otros. En 2010 publicó el libro Burgos de memoria, un recorrido personal por su ciudad natal.