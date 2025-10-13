El Correo de Burgos

Fallece Luis Ángel de la Viuda, histórico periodista burgalés, a los 93 años

Referente del periodismo español del último medio siglo, falleció en Madrid a los 93 años. Con una carrera que abarcó prensa, radio y televisión, fue director de TVE, del diario Pueblo y de informativos en RNE, además de desempeñar cargos de responsabilidad en Antena 3. Burgalés de nacimiento, será enterrado este martes en su ciudad natal

Luis Ángel de la Viuda falleció en Madrid a los 93 años.

Luis Ángel de la Viuda falleció en Madrid a los 93 años.APM

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Luis Ángel de la Viuda, veterano y conocido periodista burgalés con una larga trayectoria en prensa, radio y televisión, falleció a los 93 años en la madrugada de este lunes en Madrid, donde residía. Sus restos mortales se velan en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, y este martes será enterrado en Burgos, su ciudad natal.

En su carrera estuvo ligado a medios como el diario Pueblo, RNE, TVE y Radio 80. Licenciado en Periodismo y Derecho, comenzó su carrera en 1953 en La Voz de Castilla. En los años sesenta se incorporó a Televisión Española, donde fue redactor jefe y llegó a ocupar la dirección general entre 1972 y 1973. Más tarde pasó por RNE como responsable de informativos y subdirector de la Red de Emisoras.

Además de dirigir Pueblo en la segunda mitad de los años 70, De la Viuda estuvo vinculado a Antena 3 tanto en su división radiofónica como televisiva.

Compatibilizó su actividad en los medios con la docencia en la Universidad CEU San Pablo y fue miembro del consejo de administración de la Agencia EFE entre 1996 y 2004. Recibió numerosos reconocimientos, como el Premio Ondas, la Antena de Oro o la Medalla al Mérito Civil, entre otros. En 2010 publicó el libro Burgos de memoria, un recorrido personal por su ciudad natal.

tracking