Tres detenidos por una trifulca en el HUBU y un atraco a punta de navaja

En tan solo tres días, la Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido a tres personas por la comisión de delitos de amenazas y lesiones.

El primer arresto tuvo lugar el sábado 4 de octubre, cuando sobre las 07:15 horas se recibió un aviso del 112 informando de que en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se requería presencia policial para mediar en una trifulca. Ya en el lugar, los agentes localizaron a varias personas enfrascadas una fuerte discusión por unos hechos ocurridos sobre las 4:30 horas de la madrugada del mismo día. Según se pudo acreditar, una pelea había provocado lesiones de gravedad a una de las personas involucradas, concretamente un corte en la cara con un elemento cortante que precisó de al menos 14 puntos de sutura.

Tras recabar toda la información precisa, los agentes de la Policía Local y Nacional desplegados en el HUBU procedieron a la detención de un hombre de 33 años acusado de un presunto delito de lesiones.

La segunda detención, por partido doble, se produjo el martes 7 de octubre. En este caso, una llamada al 112 alrededor de las 3 de la madrugada alertaba de que a una persona le acababan de sustraer un teléfono móvil y tenían retenido a los autores.

Cuando los agentes llegaron al lugar, en la avenida de Palencia, encontraron a varias personas forcejeando. Después de separar a ambas partes, los policías certificaron que dos hombres, de 39 y 49 años, habían abordaron a una tercera persona para robarle el móvil intimidándole con una navaja y una jeringuilla.

Ante tales hechos y los testimonios de los testigos se procedió a la detención de ambos por la presunta comisión de un delito de amenazas graves.