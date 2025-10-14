Investigan un vertido de cianohidrina en la depuradora de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Burgos investiga un vertido accidental de 800 metros cúbicos de cianohidrina en la Estación de Aguas Depuradoras (EDAR) de la ciudad, ubicada en el polígono de Villalonquéjar. Según ha podido saber este periódico, el derrame se produjo el domingo, en torno al mediodía, procedente de la factoría de Adisseo.

Fue la propia empresa la que informó «rápidamente» de lo sucedido. De manera inmediata, se trasladó la incidencia a Aguas de Burgos y a los departamentos de Medio Ambiente del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León. También a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que acabó certificando que la cianohidrina no había llegado al río Arlanzón.

En estos momentos, la cianohidrina se encuentra en unos depósitos específicamente diseñados para almacenar agua en caso de tormentas e inundaciones. No en vano, la planta funciona con «total normalidad» aunque fuentes municipales aseguran que «podría haber sido muy grave».

Esta misma mañana, la Unidad de Medio Ambiente se personaba en la EDAR para seguir investigando las causas del vertido. Por suerte, todo parece haber quedado en un susto.