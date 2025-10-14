El centro de salud del Silo abrirá sus puertas el 15 de noviembre (como tarde)

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La ansiada apertura del centro de salud del Silo está cada vez más cerca. Tras una larga espera por parte de los pacientes del García Lorca, la nueva dotación entrará en funcionamiento «no más allá del 15 de noviembre». Así lo ha asegurado este martes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, tras precisar que, en estos momentos, se están poniendo a punto las instalaciones de gas y de fontanería.

Una vez culminados estos trabajos, la semana que viene se comprobará el adecuado estado de la instalación eléctrica. Según lo previsto, el acta de recepción de obra se firmará a finales de octubre y, a continuación, se procederá a la colocación del mobiliario y de los equipamientos necesarios para prestar un adecuado servicio.

La idea, tal y como precisó el consejero, es solapar el cierre del García Lorca con la inauguración del ambulatorio del Silo. Es decir, el cambio se producirá de un día para otro. Esto ocasionará, inevitablemente, «pequeñas molestias» tanto para los pacientes como para el personal sanitario. Por lo tanto, se da por hecho que el servicio será «un poco más lento» durante las primeras jornadas.

Campaña de vacunación

Al margen de la inminente apertura del centro de salud del Silo, Vázquez presentó en el centro de salud José Luis Santamaría la campaña de vacunación 2025-2026 contra la gripe y el covid, en marcha desde el pasado 1 de octubre para personas dependientes y/o usuarios de centros sociosanitarios, que se está desarrollando hasta la fecha con «normalidad». En principio, esta fase inicial culminará a lo largo de esta semana o la siguiente a más tardar.

Mientras tanto, la Junta de Castilla y León hace un llamamiento a la «población diana» para que acuda a vacunarse. En primer lugar, porque «se evita padecer una enfermedad que en determinadas circunstancias puede producir trastornos importantes». En segundo, porque hay enfermedades crónicas que «se exacerban con el padecimiento de estas enfermedades víricas respiratorias».

La vacuna contra el covid, según recordó Vázquez, se ofrecerá a los mayores de 70 años. Además, la campaña también se dirige a los menores de entre 5 y 8 años al ser «grandes transmisores» de la gripe. De esta forma, se pretende impedir la proliferación del denominado «efecto rebaño».