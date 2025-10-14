Herida una mujer en un atropello en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida en un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 19.03 horas de un atropello en la avenida de Castilla y León a la altura del número 84.

El 1-1-2 avisaba del incidente a Sacyl, Policía Local de Burgos, y Policía Nacional de Burgos y se solicita asistencia para una mujer de unos 50 años.

Por otro lado, poco después de las 17.00 horas varias llamadas alertaban de un accidente en Miranda de Ebro, en la avenida de Europa a la altura del número 40, en la rotonda. En los avisos se indica que se trata de una colisión entre un turismo y una motocicleta en el que resulta herida una mujer de unos 18 años. Desde la sala del 112 se traslada aviso a Policía Local de Miranda de Ebro, a Policía Nacional de Burgos y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos al lugar del accidente.