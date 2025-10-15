Burgos muestra lo último en industria 4.0 con la mirada puesta en las pymes

El responsable de la empresa palentina Teicon es especialista en crear réplicas virtuales de una fábrica.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acoge una de las pocas ferias centradas en la industria 4.0 del país. Un referente a nivel nacional e internacional que quiere llegar a los más escépticos. La quinta edición de Expo Industria 4.0 permite que 50 expositores muestren hasta hoy en el Fórum Evolución soluciones tecnológica para el día a día de fábricas y entornos productivos industriales. Una cita que «nos acerca un poco más a todo lo que es el ecosistema industrial y puede ayudar a las empresas a ser un poco más competitivos con la quinta revolución industrial», señaló el presidente del Digital Hub Burgos, Mario Pampliega.

La cita, que incluye las Jornadas Técnicas Industrial Track 4.0, se centra en torno al 5G, la robótica colaborativa y la inteligencia artificial colaborativa. El encuentro muestra casos de éxito, pero también evidencia que queda mucho por hacer para generalizar este tipo de herramientas, especialmente en las pymes tradicionales. A ellas van dirigidas algunos programas de subvenciones destinadas a la Industria 4.o que se resolverán en su totalidad, puesto que no se ha agotado el presupuesto. Están cerca de los cuatro millones previstos, pero no se avanzará hasta los seis que podía ampliarse esta partida. «No se trata de llegar solo a la gran empresa, se trata de llegar a pyme para que se incorporen a estas tecnologías», explicó el director general de Industria, Mariano Muñoz. Asegura que «necesitamos que nuestro sector productivo se aplique a estas tecnologías porque lo que hoy funciona va a dejar de funcionar en unos años si no nos movemos».

Una adaptación que «no es fácil porque se necesita primero, convicción de que es bueno para que nuestros procesos sean mucho más eficientes, pero se necesitan recursos económicos», explicó Pampliega. Desde el DihBu. Respecto al presupuesto, las nuevas cuentas que propone el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León mantienen las partidas. «Se mantienen las cuantías previstas para la línea de Industria 4.0 que este año no se ha podido incrementar a los 6 disponibles, aunque sí vamos a incrementar porcentajes para poder llegar a más cantidad de industrias», apuntó Muñoz.

La cita que se celebra en Burgos es «una de las pocas que se organizan en España específicamente de Industria 4.0, es pionera y para nosotros es una oportunidad que nos permite mostrar nuestras propuestas, pero también generar contactos para futuras colaboraciones», explica Julio César Alonso de la empresa palentina Teicon que desarrolla gemelos digitales de una fábrica existente o en proyecto. Ellos desarrollan fábricas digitales que permite virtualizar todos los procesos y conectar esa versión digital con la fábrica real. De tala manera que los datos de toda la planta están disponibles en una plataforma que «permite acceder a toda la información de la planta desde un dispositivo móvil que permite detectar fallos, realizar mantenimiento o implantar nuevos equipos antes de efectuar la compra de un nuevo equipamiento», explica.

Otros empiezan a generalizarse un poco más. «A veces nos sorprende las consultas que hemos recibido, hemos acabado instalando robots en un bar de un polígono industrial de un pueblo que no encontraba camareros», explica Eduardo Monera de Deliverance Robotics. La empresa valenciana acercó a Burgos robots colaborativos para limpieza o movimiento de mercancías que pueden convertirse en camareros.

Entre los expositores la burgalesa Olpe Ingeniería que desarrolla exoesqueletos. En el Fórum muestran el de zona lumbar y hombros, pero también cuentan con otro de la mano. «Permiten ayudar a los trabajadores, reduciendo su carga entre un 30% y un 40% disminuyendo la fatiga y las lesiones en la espalda, que son las que más bajas recurrentes genera», explica Santiago Lajo de Olpe Ingeniería. Sus propuestas forman parte del Polea Lab del Dihub de Burgos y ya han empezado, a recibir pedidos. «Hemos hecho pruebas en las empresas porque en prevención están muy interesados», señala.

Para Nuno Pereira, el 5G de Vodafone presentes en la feria, el tamaño de la empresa no es indicador de su nivel tecnológico o su búsqueda de soluciones innovadoras. «Hay empresas muy pequeñas, altamente tecnológicas y con gran facturación que demanda este tipo de soluciones por su funcionamiento o por sus clientes», explican. El sistema 5G en los entornos de la industria 4.0 permiten «mayores prestaciones, baja latencia y permite que aparatos como los robots o no se paren en su proceso de desplazamiento en un entorno industrial que es uno de los grandes problemas con el wifi en la industria», remarca Pereira.

La cita en la tercera planta del Forum se mantendrá durante el día de hoy con 36 demostradores y ocho puntos informativos de organismos con el Air Institute Scayle, Aciturri, Isabel I, LIS Data Solutions, FundaciónCaja de Burgos con Polo Positivo, el Proyecto Eagle de FAE, el ecosistema industrial en Defensa y el European Digital Innovation Hub de Madrid.

Una cita que convierte a Burgos en la capital de la Industria 4.0 del país. «Este encuentro se ha convertido en un referente a nivel nacional en este tipo de tecnologías y demuestra que Burgos no es solo una provincia puntera en industria, sino también en innovación industrial», señaló el director general de Industria de la Junta de Castilla y León. Remarco que «queremos que todas las empresas se apliquen en estos nuevos entornos», para los que disponen de planes estratégicos en I+D, el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León y líneas de subvenciones propias.