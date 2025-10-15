Cae en Burgos un ladrón violento y reincidente tras robar a un cliente en un bar de la zona sur

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado viernes a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras golpear repetidamente a otro hombre para robarle la cartera. El detenido ha sido detenido en numerosas ocasiones en los últimos meses por su relación con delitos contra el patrimonio cometidos en varios establecimientos de la ciudad.

Durante la tarde del pasado martes 7 de octubre, la víctima y denunciante de estos hechos se encontraba en la terraza de un bar de la zona sur de Burgos, cuando de forma sorpresiva, un hombre que circulaba en bicicleta lo abordó por la espalda, y lo golpeó violentamente hasta hacerlo caer al suelo.

El agresor aprovechó la circunstancia para sustraerle del bolsillo del pantalón la cartera con documentación, una tarjeta de crédito y 45 euros. Una testigo del hecho alertó de lo sucedido, y la Policía Nacional acudió rápidamente al lugar, auxiliando a la víctima y recogiendo datos para la investigación.

Practicada la investigación pertinente, se consiguió determinar la identidad del agresor, que fue localizado y detenido durante la madrugada del día 10 mientras deambulaba por la vía pública. Se da la circunstancia de que, mientras se encontraba detenido por la presunta comisión del robo con intimidación, se determinó su participación criminal en el hurto de un patinete eléctrico ocurrido el día 21 de septiembre, hecho por el que también ha sido imputado.

En los últimos meses, este hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial por la presunta comisión de varios robos con fuerza y otros delitos contra la propiedad.