Herida una niña de 11 años en un atropello en Burgos

Una menor de 11 años fue atropellada por un turismo a la altura del número 18 de la carretera de Poza, en Burgos capital.

El aviso se recibió a las 14.13 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León, que informó a la Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Tras atenderla en el lugar, la menor fue trasladada en ambulancia al Hospital de Burgos.

Horas antes, a las 12.14 horas, se registró otro atropello de un turismo a una mujer de 55 años a la altura del número 22 de la calle Santa Bárbara, también en Burgos capital. La mujer resultó herida leve.