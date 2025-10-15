Herida una niña de 11 años en un atropello en Burgos
El accidente se registró en la Carretera Poza. Una mujer de 55 años sufría un atropello en la calle Santa Bárbara
Una menor de 11 años fue atropellada por un turismo a la altura del número 18 de la carretera de Poza, en Burgos capital.
El aviso se recibió a las 14.13 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León, que informó a la Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Tras atenderla en el lugar, la menor fue trasladada en ambulancia al Hospital de Burgos.
Horas antes, a las 12.14 horas, se registró otro atropello de un turismo a una mujer de 55 años a la altura del número 22 de la calle Santa Bárbara, también en Burgos capital. La mujer resultó herida leve.