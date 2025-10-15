El PP reclama al Gobierno los 2,4 millones comprometidos para el Mercado Norte

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Burgos presentará una proposición en el Pleno municipal de este viernes para reclamar al Gobierno que aporte los 2,4 millones de euros para el proyecto del nuevo Mercado Norte comprometidos en 2021 por la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con el entonces alcalde, Daniel de la Rosa.

Los 'populares' recuerdan en la proposición que durante aquella visita que realizó Maroto a Burgos se comprometió a aportar al menos la misma cantidad que la Junta al proyecto, es decir, 2,4 millones.

El pasado 15 de septiembre el Gobierno respondía a una pregunta planteada por los senador del PP por Burgos sobre aportaciones del Gobierno a este proyecto que "no se prevén nuevas aportaciones al proyecto, dado que las líneas de ayuda en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya han finalizado y no está previsto nuevas subvenciones nominativas en los presupuestos".

En esa misma respuesta, señala el PP, se recuerda que las únicas cantidades transferidas han sido dos subvenciones nominativas de 100.000 euros en los años 2022 y 2023, así como ayudas puntuales relacionadas con rehabilitaciones anteriores.

Los 'populares' consideran que "este incumplimiento" por parte del Gobierno "bloquea" una aportación "imprescindible" para el "equilibrio financiero" del proyecto. Asimismo, recuerdan que cuando llegó el PP a la Alcaldía "no existía una solución clara de cómo abordar la obra del nuevo mercado norte". Y que el equipo de Gobierno actual ha reservado "6 millones de euros" en el presupuesto para iniciar las obras en 2026.

Por todo lo anterior, el PP solicita que se reclame al Gobierno la inclusión de los 2,4 millones de euros comprometidos en los presupuestos generales de 2026. Y en el caso de que no se aprueben las cuentas del próximo año que se "busque la fórmula adecuada" para que el proyecto cuente con "el respaldo económico necesario".