El rey Felipe VI visita la sede de Antolin en Burgos en el 75º aniversario de la compañía

El Rey Felipe VI tras la entrega del premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a José Antolín. © EL CORREO DE

El Rey Felipe vuelve a visitar Burgos, una de las capitales de Castilla y León que más veces ha recorrido, para dar su apoyo a la empresa española, ejemplificada en Antolin, la multinacional burgalesa que evolucionó desde sus inicios como taller familiar hasta convertirse en uno de los líderes mundiales de la industria de la automoción.

Durante la jornada, Su Majestad visitará la sede central de Antolin, donde será recibido por el presidente, Ernesto Antolin; la vicepresidenta, Emma Antolin; y la consejera delegada, Cristina Blanco. A lo largo del recorrido por las instalaciones, conocerá las últimas innovaciones que impulsa la compañía y las soluciones tecnológicas que desarrolla para el interior del vehículo del futuro.

El Rey Felipe VI en la entrega del premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a José Antolín.

El vínculo del monarca con la ciudad y con el grupo empresarial no es nuevo. Burgos fue escenario del último acto presidido por Felipe VI en la capital, cuando entregó el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a José Antolín Toledano, presidente de honor del grupo.

Aquel reconocimiento, concedido por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos, sirvió para destacar la figura de un “castellano ilustre de Burgos y Palencia” que, según el Rey, “compendia en grado de excelencia todas las virtudes, capacidades y valores” que representan los empresarios españoles, “nervio de la actividad económica”, que “llevan con orgullo el nombre de España por todo el mundo” y demuestran que los principios éticos “no solo son claves, sino también rentables”.

El rey Felipe posa con los miembros de la familia Antolín.

75° Aniversario

La visita se enmarca en la celebración del 75º aniversario de la empresa, referente internacional en el diseño y fabricación de componentes para interiores de automóviles. Con presencia en 23 países y cerca de 20.000 empleados, Antolin simboliza la evolución de una compañía familiar hacia una marca global.

Está prevista la asistencia de distintas autoridades, entre ellas el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. La visita se celebrará el próximo lunes 20 de octubre.