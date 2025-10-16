La IV Semana de Promoción de la Salud de la Universidad de Burgos aumenta la participación en todas sus actividades

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos celebró, del 6 al 10 de octubre, la IV Semana de Promoción de la Salud, una cita bianual que se ha consolidado como uno de los eventos más participativos y representativos del compromiso con el bienestar de su comunidad universitaria y de la sociedad burgalesa.

Organizada por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social, la Semana contó con una excelente acogida en todas las actividades programadas, que abarcaron desde conferencias y talleres prácticos hasta actividades físicas, experiencias sensoriales y acciones solidarias. La alta asistencia de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios fue la tónica de todo el programa, lo que confirma el creciente interés por integrar los hábitos saludables en la vida cotidiana universitaria.

Entre las actividades más destacadas estuvo la ponencia “La salud real del pie” impartida en el Auditorio elcírculo por el fisioterapeuta y divulgador Jesús Serrano ante más de 350 personas. En su intervención, el divulgador subrayó la importancia de mantener una buena salud de los pies como elemento fundamental para prevenir lesiones, mejorar la movilidad y fomentar estilos de vida saludables.

Otra actividad, ya tradicional, fue el mercadillo solidario con los productos cosechados en el Huerto Ecológico EPS Milanera por estudiantes de 4.º curso de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Se comercializaron productos de temporada como cebollas, ajos, patatas, calabazas, kale, puerros, manzanas y uvas... con el objetivo de promover el consumo responsable y los alimentos saludables. Los 315 € recaudados se destinaron íntegramente al Proyecto UBU-Refugio, gestionado por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria. Acciones, como las exhibiciones deportivas o el stand “Evalúa tu salud”, también tuvieron gran acogida.

Todas estas acciones reflejan la vocación de servicio público de la Universidad, que entiende la salud no solo como una cuestión individual, sino como un compromiso colectivo y social.

La Semana de Promoción de la Salud es una iniciativa que busca sensibilizar sobre la importancia del autocuidado, la prevención y la adopción de estilos de vida sostenibles. Su programación abierta y gratuita refuerza el papel de la Universidad de Burgos como institución comprometida con la salud, la inclusión y el bienestar comunitario. Tal y como se remarcó durante las jornadas, “la salud es un bien común, y su promoción requiere del compromiso de todos y todas”.

Desde la organización, desean agradecer a todas las personas, entidades y servicios que han hecho posible esta edición, en especial a la Fundación Círculo Burgos, su colaboración en la acogida de eventos en el Auditorio elcírculo; a la tienda Happynrel y a la marca Alapar por la cesión de material para los sorteos; y al conjunto de facultades, centros, servicios y voluntariado que contribuyeron al éxito de esta cuarta edición.

La iniciativa, coordinada por la Unidad de Promoción de la Salud de la UBU, reafirma la voluntad de la Universidad de Burgos de seguir avanzando hacia un campus más saludable, inclusivo y sostenible, abierto a toda la ciudadanía.