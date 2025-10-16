La primera Milla Ciudad de Burgos ya tiene fecha en el calendario

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Llega una nueva prueba deportiva al calendario burgalés que recupera la distancia de la milla (aproximadamente 1609.34 metros). La primera milla 'Ciudad de Burgos' se celebrará el próximo 8 de noviembre y tendrá salida en El Espolón.

Pocos detalles más se saben por ahora, ya que esta cuestión ha surgido en la reunión de la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado una modificación puntual del plan estratégico de subvenciones para incluir una aportación al Club de Atletismo UBU Campos de Castilla para las ediciones de esta carrera para 2025 y 2026. En concreto, según explicó el vicealcalde, que actuó de portavoz, Juan Manuel Manso, la subvención nominativa será de 12.600 euros en el 2025 y 5.400 en el 2026 para la realización de este evento deportivo, que el equipo de Cristina Ayala quiere potenciar, al igual que la práctica del deporte.

"Tenemos mucho interés en promocionar el deporte como equipo de Gobierno y este miércoles contábamos una acción muy importante para crear una Ciudad del Deporte", en referencia a la propuesta de inversión municipal en la reforma del campo del Plantío y en los aledaños. Manso recordó que hace años hubo una carrera popular que recorría la distancia de la milla; aunque terminó desapareciendo.

El nuevo recorrido, que se conocerá próximamente, se ha acordado entre el club de atletismo promotor y los técnicos de Deportes del Ayuntamiento de Burgos.

En ese plan estratégico que se modifica se ha incluido también la aportación al comercio de Burgos, para desarrollar, también en el fin de semana del 8 de noviembre, la primera Muestra en Casa, una feria dedicada al interiorismo en el que podrán participar los establecimientos que se dediquen al equipamiento del hogar.