Burgos se convertirá en el epicentro de los juegos de mesa en octubre de 2025

Burgos acogerá el próximo sábado 18 de octubre de 2025 el primer encuentro de juegos de mesa en la Estación de la Ciencia y la Tecnología, fruto de la colaboración entre AJETREO Burgos y la propia institución. Se trata de unas jornadas públicas y gratuitas que aspiran a acercar el universo de los juegos de mesa a personas de todas las edades, fomentando tanto el descubrimiento de nuevos títulos como el intercambio entre aficionados y creadores.

La iniciativa, denominada I Jornadas de Juegos de Mesa AJETREO Burgos, se estrena con una programación que incluye presentaciones de juegos, pruebas de prototipos y una ludoteca abierta. Según la organización, el evento está "organizado con muchísima ilusión" y pone el foco en convertir a Burgos en un referente dentro del sector del ocio alternativo en España. Para participar, será imprescindible inscribirse previamente a través del formulario habilitado en la web de AJETREO Burgos, un trámite que podrá realizarse incluso el mismo día del evento, sujeto al aforo disponible en la Estación de la Ciencia y la Tecnología.

Un evento abierto al público y con actividades para todos los gustos

Durante la jornada del 18 de octubre de 2025, la Estación de la Ciencia y la Tecnología de Burgos abrirá sus puertas al público para dar cabida a un variado abanico de actividades en torno al mundo de los juegos de mesa. La principal novedad de la cita radica en la programación diversificada, que contempla tres áreas diferenciadas: presentaciones de juegos de mesa, espacio para prototipos (Protos) y una ludoteca.

En la sección de presentaciones de juegos de mesa, los asistentes podrán aprender, probar y disfrutar de una cuidada selección de títulos preparados para la ocasión. Por su parte, quienes se acerquen al apartado dedicado a los Protos podrán conocer de primera mano prototipos presentados por sus creadores. Esta actividad representa una oportunidad singular para conversar con los autores, aportar sugerencias y ser parte activa del proceso creativo de los juegos.

La ludoteca reservará un espacio para el esparcimiento y la socialización de los asistentes. Tanto los jugadores experimentados como quienes se adentren por primera vez en esta afición compartirán mesa y tablero en partidas guiadas o libres, según indiquen el cronograma y las ofertas propuestas por la organización.

Cómo participar y consultar la información sobre las jornadas

Para asistir a la I Jornada de Juegos de Mesa AJETREO Burgos es necesario completar, antes del acceso a la Estación de la Ciencia y la Tecnología, la inscripción en el formulario disponible en la página web de AJETREO. El registro está abierto tanto de manera anticipada como en la propia jornada, siempre condicionado al límite de aforo permitido en el recinto, en aplicación de las normas de seguridad y organización del evento.

En la misma web, está habilitado un apartado donde consultar los horarios de las partidas y conocer la oferta de títulos que podrán jugarse durante la cita, acompañados de fichas informativas y videotutoriales de aprendizaje para cada juego, lo que garantiza el acceso inclusivo y la facilidad de incorporación a las distintas mesas de juego para toda persona interesada.