Culto a la morcilla: más allá del pincho

El Festival de la Morcilla de Burgos llega para quedarse. «Va a ser algo grande», avanza el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería, Enrique Seco, para destacar que el evento que pondrá en el foco la gastronomía local entre el 24 y el 26 de octubre será «un verdadero proyecto de ciudad». En el centro, la morcilla, un producto «insignia» capaz de mirar cara a cara a la Catedral. Frente a ella, de hecho, tendrá lugar un encuentro que, en esencia, busca rendir homenaje a esta «joya culinaria» y reivindicar su capacidad de unir pasado, presente y futuro.

Propone el festival, por tanto, un sabroso viaje de la tradición a la modernidad, de la mano de los mejores: primeras espadas de los fogones, con estrellas Michelin incluidas, y de la sumillería ejercerán de cicerones en un camino trazado en colaboración con la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, Burgos Alimenta, las denominaciones de origen Ribera del Duero y Arlanza y marcas como Cerveza San Miguel y Coca-Cola.

Así, juntos, además de rendir culto a este producto y explorar las posibilidades que ofrece «más allá del clásico pincho», el objetivo de la iniciativa pasa por «posicionar a la gastronomía burgalesa en el lugar que en realidad tiene que estar», el que tomó allá por 2013, cuando la ciudad se alzó como Capital Española de la Gastronomía. «Aquello fue un punto de inflexión y este festival es la forma de seguir adelante, de no soltar ese testigo», precisa Seco.

El evento dará comienzo el viernes 24 de octubre, a las 18 horas, con la inauguración institucional que acogerá la carpa ubicada en la plaza del Rey San Fernando, el posterior recorrido por la Feria de Productores, protagonizada por integrantes de la IGP y bodegas de la tierra.

Tras la apertura oficial arrancarán los ‘Diálogos del Festival’, ponencias breves que reunirán a expertos, sumilleres y chefs entorno a la homenajeada. Así, el presidente de la IGP Morcilla de Burgos, Rafael González, abordará la historia y los retos del producto a las 18.30, una hora después serán el experto en vinos Paco Berciano, el sumiller Diego González y el chef Antonio Arrabal los que conversen sobre la fusión de la morcilla con los caldos de la provincia. Cerrará la ronda, a las 20.30 horas, la mirada a la vanguardia que lanzarán las cocineras burgalesas Isabel Álvarez y Sandra Chicote y el coctelero Max Vázquez. Una cata con cervezas, a las 20 horas, completa la agenda de la primera jornada.

El sábado 25 de octubre tendrá una luz especial, salga o no el sol. Y es que tres de las cuatro estrellas Michelin de Burgos -los chefs Miguel Cobo, Alberto Molinero y Ricardo Temiño- compartirán escenario a partir de las 11.30 horas en una exhibición única donde cocinarán hasta 300 joyas con morcilla, maridadas con un cóctel especial diseñado para la ocasión por Elena Urigüen, de Coca-Cola Royal Bliss.

Tras este evento de relumbrón se presentará el I Concurso Nacional de Tapa con Morcilla, que reunirá a cocineros de toda España, mientras la Feria de Productores ofrecerá catas de vino, a cargo de Fernando Mayoral por la mañana y Pilar Cruces por la tarde, y degustaciones.

Las creaciones de seis cocineros de Burgos protagonizarán, a las 19.30, el espectáculo vespertino ‘Los guardianes de la morcilla y sus 600 manjares’, pero antes, sobre las 18 horas, chefs de León y Zamora presentarán las morcillas de su tierra en sugerentes propuestas culinarias.

La jornada se cerrará con música en directo en la céntrica plaza de los Castaños, con actuaciones que combinarán nostalgia ochentera y rock vibrante. Desde las 18.30 horas, Tu Movida, Black Jack (Tributo a AC/DC) y el DJ Josele, con su ‘remember’ de los 90 y 2000 pondrán la banda sonora a la cita.

La final del I Concurso Nacional de Tapa con Morcilla pondrá el broche al festival el domingo 26. A las 11 arrancará la prueba en directo, en la carpa, y a las 13.30 se entregará el premio al vencedor. Ya por la tarde se resolverá en el mismo escenario el certamen amateur. Entre tanto, catas dirigidas por Diego González, el mejor sumiller de 2025 ahondarán en la historia de amor entre los vinos de Ribera y Arlanza y la morcilla. Habrá también talleres de elaboración y cocinado para adultos y niños, que redondearán una jornada final pensada para disfrutar en familia y ‘sentir’ el producto estrella que este festival reivindica con rotundidad.

Seco asegura que esta iniciativa nace con vocación clara de continuidad y el deseo de convertirse en referente nacional, empeñados como están en la asociación por elevar a seña de identidad un elemento humilde, con sabor a tradición, pero capaz de erigirse en símbolo de innovación y, ante todo, orgullo.