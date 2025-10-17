La Universidad de Burgos participa en la XXII edición de Santander X Explorer de Banco Santander

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Banco Santander lanza la XXII edición de Santander X Explorer, que lleva ya 16 años fomentando el emprendimiento en sus etapas más tempranas y apoyando la validación de ideas con el fin de comprobar si pueden convertirse en proyectos rentables y soluciones innovadoras.

El programa, sin coste para los participantes, está abierto a emprendedores de 13 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, EEUU, España, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido y Uruguay). La comunidad internacional que se ha formado no deja de crecer y muchos de sus integrantes coinciden en señalarla como uno de los activos más importantes de esta experiencia. El plazo de inscripción finaliza el 2 de diciembre y puede solicitarse en el siguiente enlace.

La formación online con metodología “learning by doing”, la validación de las ideas de negocio y el desarrollo de las habilidades necesarias para transformar proyectos en soluciones viables y rentables son las herramientas que encuentran los participantes en Santander X Explorer. A lo largo de 12 semanas, asistirán a sesiones de resolución de dudas con expertos, a sesiones de trabajo con sus compañeros y a charlas sobre emprendimiento con fundadores de startups y figuras de relevancia internacional.

Banco Santander desarrolla diversas iniciativas para ayudar a las personas y las empresas a mejorar sus perspectivas de futuro. A través de Santander X, apoya a quienes gestionan su propio negocio y a las pequeñas empresas para crear oportunidades, consolidarse y crecer. Ofrece formación, asesoramiento y recursos necesarios para avanzar y escalar su negocio.

La convocatoria estará abierta hasta el 2 de diciembre en Santander X.