Herido un hombre de 70 años en Burgos tras un atropello

Un hombre de 70 años ha resultado herido en un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.09 horas en la que se informaba del atropello de un varón de 70 años a la altura del número 2 de la calle Severo Ochoa. En el aviso se informa de que la víctima se queja de golpe en la cabeza y en la pierna.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del accidente a la Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl, que envío al lugar una ambulancia.