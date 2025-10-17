El Correo de Burgos

La oposición exige al equipo de Gobierno que regrese a la comisión de las gastronetas y el PP dice 'no'

Ante la negativa, los votos favorables del PSOE y la abstención de Vox aprueban la reprobación de los concejales populares, que califican la investigación de «circo»

Oscar Corcuera

Virginia Martín
Burgos

Con el voto favorable del PSOE y la abstención de Vox, el Pleno votó a favor de la propuesta de los socialistas que pedía reprobar a los cuatro concejales del PP que abandonaron la comisión de investigación de las gastronetas.

Tal y como señaló  el concejal socialista, Julio César Arnáiz, el objetivo de esta proposición es que «se cumplan las reglas del Reglamento de Funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos». El edil recordó a los populares que «aceptar el acta de concejal es aceptar también las obligaciones que conlleva y una de ellas es asistir a las comisiones, plenos, etc. y en caso de no poder hacerlo se puede buscar sustituto».

Sin embargo, el PP respondió  de nuevo 'no' a volver a la comisión de investigación y justificó su abandono en que la comisión «es un circo» y niega cualquier tipo de irregularidad. En este sentido, Arnáiz recordó  al equipo de Gobierno que «están incumpliendo un mandato democrático» y «obstaculizando la investigación de un caso que supuso la dimisión del extrabajador eventual del PP, Francisco Salvador y suspender la feria de gastronetas de la Isla Fantasía y poner el foco en otras actividades de las fiestas». 

En esta circunstancia, Arnáiz ha recordado que la única manera de no asistir «es renunciar al acta y si no lo hacen deben respetar la norma y asistir y cumplir con sus obligaciones como concejales».

Además, ha preguntado a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, «por qué si el expediente es impecable revocó 'in extremis' la autorización y ceso al personal de confianza implicado en todo el asunto».

«La comisión no es un circo y merece respeto», apuntó Arnáiz a la vez que declaró  que «no hay rodillo democrático contra el PP» sino que «PSOE y Vox coinciden en sus conclusiones por una cuestión de lógica».

