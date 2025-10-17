Burgos reúne a expertos en recursos humanos para analizar el papel de la tecnología y la IA en la gestión del talento

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El XIII Congreso CEDERED Redes RRHH y PRL se celebró este viernes en Burgos bajo el lema 'Personas y tecnología: tándem ganador', una jornada que reunió a una amplia representación de profesionales de la gestión de recursos humanos (RRHH) y prevención de riesgos laborales (PRL) para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales pueden mejorar la gestión de las personas sin perder de vista su valor humano.

La sesión inaugural contó con la intervención de Pedro Llorente, consejero del Área Laboral en Cuatrecasas, quien reflexionó sobre los incentivos empresariales para reducir el absentismo. A continuación, se desarrolló una mesa redonda sobre retribución, talento y liderazgo, con la participación de Josep Capell (CEINSA); Juan José Lunar, director de Gestión y Desarrollo de Personas (COVAP); y Carlos Barraqué (Grupo Palacios Alimentación), que compartieron experiencias reales sobre la gestión de equipos en entornos cambiantes.

El director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo Ureta, moderó la mesa TECH, en la que intervinieron Gemma López (Prodware), Ángela Álvarez, Federico Tresierra y Alberto Oliva.Jesús de la Fuente / Cedered

El bloque tecnológico tomó el relevo con la mesa TECH, centrada en 'La tecnología que ayuda a las personas', en la que intervinieron Gemma López (Prodware), Ángela Álvarez (HP), Federico Tresierra (MSD Animal Health) y Alberto Oliva (Gestinver). Durante la conversación, que fue moderada por el director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo Ureta, los expertos coincidieron en que la digitalización tiene sentido si se pone al servicio del bienestar y el desarrollo humano y reflexionaron sobre la omnipresencia de la inteligencia artificial y su papel en el futuro de las empresas y sus trabajadores.

Un momento de la mesa redonda sobre retribución, talento y liderazgo.ECB

El siguiente panel abordó precisamente el bienestar laboral, bajo el lema 'Porque estar bien, importa', con la participación de Azucena Pardo (Campofrío), Marisa Humada (Constantia Tobepal), Sonia Fajardo (Skretting) y José Ignacio Pascual (Gonvarri). Los ponentes destacaron la necesidad de impulsar entornos de trabajo saludables y estrategias sostenibles de compromiso.

El congreso concluyó con una ponencia de Javier Fernández Aguado, referente internacional en liderazgo, titulada “De Ramsés II a la IA. Verdades transversales del liderazgo”, antes de los reconocimientos CEDERED y una sesión final de networking.