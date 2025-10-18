Plaga de moscas y malos olores en Villafría: «No se puede abrir las ventanas»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Todos los años, por estas fechas, sucede lo mismo en Villafría. El mal olor se apodera del barrio y las moscas acuden en tromba. No es agradable, desde luego, aunque la situación podía ser medianamente soportable. Hasta ahora. Desde hace un par de semanas, el hedor se ha vuelto «insoportable» y los vecinos están que trinan. Tanto es así que más de uno ha informado al respecto al servicio 010 del Ayuntamiento de Burgos para reclamar que se tomen medidas cuanto antes.

Aparte del olor, más intenso que nunca, la presencia de las moscas se ha convertido en plaga. «No se puede abrir las ventanas si no tienes mosquitera», advierte una vecina que no duda en expresar su parecer de forma clara y concisa. Hablando en plata, vamos: «Huele a mierda en todo el barrio».

Otro residente da fe de ello. No es la primera vez que Villafría sufre una plaga de moscas, pero lo de este año es «increíble». Junto a él, un tercer vecino apostilla que la peste proviene de unos campos de cultivo, cerca del aeropuerto, abonados con purín.

Por lo general, la mezcla de moscas y mal olor en años anteriores se prolongaba aproximadamente «mes y medio». Sin embargo, el vecindario está harto de resignarse y exige, como mínimo, respuestas. Y una solución, ya que estamos.

En una de las quejas dirigidas al 010, un ciudadano pone de manifiesto que «últimamente se está respirando un aire con olor a excremento muy intenso». Esto se debe, según expone, a que «algún vecino de alrededor vierte dichos excrementos de sus animales en algún lugar cercano al barrio». De ahí la plaga de moscas, que imposibilita «ventilar las habitaciones de la vivienda».

La respuesta que obtiene este vecino desde la sección de Policía Administrativa es la siguiente: «Dentro de la normativa no hay nada recogido en contra del vertido de purines». Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, aclara que la competencia para abordar este problema recae sobre la Junta de Castilla y León.

Niño asegura que todos los requerimientos recabados por el 010 ya han sido remitidos al Servicio Territorial de Medio Ambiente. En cuanto a la plaga de moscas, subraya que el Ayuntamiento «no puede hacer fumigaciones».

Lo que sí puede hacer el Consistorio, y de hecho prevé hacerlo, es medir la calidad del aire en otros dos barrios periféricos: Villatoro y Villagonzalo-Arenas. De esta forma, se pretende dar respuesta al malestar de los vecinos debido a los malos olores procedentes de empresas ubicadas en el polígono de Villalonquéjar.

En Medio Ambiente, por ahora, no tienen constancia alguna de las quejas planteadas por los vecinos de Villafría. Por lo tanto, no se ha podido concretar acción alguna para determinar el origen del problema y tomar medidas al respecto.